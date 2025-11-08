　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核三除役不到半年！　卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

▲行政院長卓榮泰出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲卓榮泰：若符合法規、安全無虞，尊重專業研議核電重啟。（圖／記者林敬旻攝）

記者董美琪／綜合報導

核電是否重啟再度成為國會焦點。行政院長卓榮泰7日在立法院答詢時表示，若未來法律完成修正，行政院將尊重專業判斷與科學依據，若評估結果顯示核二、核三廠具備安全重啟的可能，在符合法規的前提下，將請台電啟動自主安全檢測，再依最終檢測成果作出決定。

立法院當天下午持續總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時指出，卓榮泰先前曾表示「非核家園」政策不會放棄，但近期台電卻提到核二、核三可能具備重新啟動的條件，經濟部長龔明鑫也未否認。她追問行政院是否支持台電向經濟部提出的重啟計畫。

卓榮泰回應，若立法院修改相關法規（指藍白陣營推動《核子反應器設施管制辦法》修法），政院態度是尊重專業與科學分析。若專家評估安全無虞，且具合法依據，會要求台電先行自主安全檢查，待結果出爐後再作最終判斷。

王鴻薇聽後表示，卓榮泰此番回應是政策上的重大轉折，相信產業界會予以支持。對此，卓榮泰也補充，希望立委能一併支持政府推動多元能源與綠能發展的方向。

王鴻薇回應，她支持多元能源，但反對政策「掏空」。她指出，台電先前推動核電延役的預算約需150至300億元，但環保團體估計若核三廠重啟，可能需耗時5至10年、費用高達4900億元，質疑政府評估是否合理。

龔明鑫則澄清，目前仍需等台電完成自主檢查及原廠評估後，才會有具體數據。國外經驗顯示，實際花費會比初期預估高，主要受到物價變動與維修需求影響。

王鴻薇進一步指出，核三廠5月17日除役後，不到半年時間政府就出現重啟討論，顯示能源供應壓力沉重，甚至可能受到美方關切，凸顯台灣能源韌性不足，「早知今日，何必當初」。

龔明鑫回應，相關政策仍須依法辦理，若法規未經修改，重啟就不具可行性。

卓榮泰最後強調，核三廠於5月17日除役是依照當時法規辦理。立法院修法延長後，他要求台電保留廠內人員，以便後續處理善後及研議新核能技術。他表示，政府對新興核能發展將保持開放態度，並願與國際社會共同探討。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦
黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

核三除役不到半年！　卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應：用汗水和毅力讓世界看見台灣

鄭麗文出席共諜追思會！她怒嗆「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

陳柏惟嗆「認祖歸宗是落後」！網挖他拜陳氏宗祠影片：肥料在說話

NCC人事遭封殺卓榮泰怒轟無合作基礎　民眾黨批政治算計甩鍋在野

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

核三除役不到半年！　卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應：用汗水和毅力讓世界看見台灣

鄭麗文出席共諜追思會！她怒嗆「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

陳柏惟嗆「認祖歸宗是落後」！網挖他拜陳氏宗祠影片：肥料在說話

NCC人事遭封殺卓榮泰怒轟無合作基礎　民眾黨批政治算計甩鍋在野

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

偷拍2女兒洗澡7年！狼父裝無辜「想知道在浴室幹嘛」　下場出爐

川習會見效？中國突宣布恢復美國大豆進口　3家美企資格重啟

核三除役不到半年！　卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

白宮釋出釜山峰會照！習近平罕見「笑瞇了眼」　陸網卻全看不到

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

Honda宣布「開發全新V6油電動力」！預計2027正式投入北美市場

鳳凰甩尾北衝「侵台機率非常高」！粉專曝1關鍵決定抵達強度

次盤搶七惜敗！謝淑薇逆轉未果　無緣爭年終總決賽女雙第2冠

台灣球場熱情＋韓式應援！　古賀康誠笑稱聽不清楚指示：氣氛真的很好

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

論情緒價值的重要性　宋芸樺：好開心喔！

政治熱門新聞

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應

陳柏惟嗆認祖歸宗是落後！拜陳氏宗祠影片被挖出

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

「挺郝正妹黨代表」董佳瑜接國際部主任　鄭麗文：給年輕人發揮舞台

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

賴清德「親令經濟部不要綠電」？　總統府駁斥：內容嚴重不實

NCC人事遭封殺卓榮泰怒轟無合作基礎　民眾黨批政治算計甩鍋在野

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫：爭取選票不論黨籍

更多熱門

相關新聞

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

健保補充保費急煞車　卓榮泰指非定案：高收入者多負擔才是大原則

衛福部長石崇良日前拋出補充保費改革規劃，其中針對股利、租金、利息改採「結算制」被視為拿存股族開刀，引發強烈反彈，衛福部昨晚已緊急宣布「暫停有爭議的規劃」，金管會也坦言並不知情。數位藍委今（7日）質詢時詢問行政院長卓榮泰是否事前知情？卓揆坦言，知道大原則，但先前知道的沒有到這麼細項，這個想法還要經過衛福部跟行政院內部討論，並非定案要實施的政策，健保改革是要讓高收入國人多負擔一些，這才是大原則。

鳳凰來襲！台電高雄區處「警戒升級」

鳳凰來襲！台電高雄區處「警戒升級」

台電「高擬真」演練天然氣外洩爆炸

台電「高擬真」演練天然氣外洩爆炸

藍白封殺NCC人事　卓榮泰強硬反擊：重新思考未來合作模式

藍白封殺NCC人事　卓榮泰強硬反擊：重新思考未來合作模式

雲林台電啟動防災整備　提醒民眾修剪樹枝防觸電

雲林台電啟動防災整備　提醒民眾修剪樹枝防觸電

關鍵字：

核電王鴻薇龔明鑫台電卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

國3貨車追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

快訊／戴資穎正式宣布退休！

黃仁勳現身永康爽嗑溫體牛！粉絲嗨翻求簽名

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面