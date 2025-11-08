核三除役不到半年！　卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

▲卓榮泰：若符合法規、安全無虞，尊重專業研議核電重啟。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

核電是否重啟再度成為國會焦點。行政院長卓榮泰7日在立法院答詢時表示，若未來法律完成修正，行政院將尊重專業判斷與科學依據，若評估結果顯示核二、核三廠具備安全重啟的可能，在符合法規的前提下，將請台電啟動自主安全檢測，再依最終檢測成果作出決定。

立法院當天下午持續總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時指出，卓榮泰先前曾表示「非核家園」政策不會放棄，但近期台電卻提到核二、核三可能具備重新啟動的條件，經濟部長龔明鑫也未否認。她追問行政院是否支持台電向經濟部提出的重啟計畫。

卓榮泰回應，若立法院修改相關法規（指藍白陣營推動《核子反應器設施管制辦法》修法），政院態度是尊重專業與科學分析。若專家評估安全無虞，且具合法依據，會要求台電先行自主安全檢查，待結果出爐後再作最終判斷。

王鴻薇聽後表示，卓榮泰此番回應是政策上的重大轉折，相信產業界會予以支持。對此，卓榮泰也補充，希望立委能一併支持政府推動多元能源與綠能發展的方向。

王鴻薇回應，她支持多元能源，但反對政策「掏空」。她指出，台電先前推動核電延役的預算約需150至300億元，但環保團體估計若核三廠重啟，可能需耗時5至10年、費用高達4900億元，質疑政府評估是否合理。

龔明鑫則澄清，目前仍需等台電完成自主檢查及原廠評估後，才會有具體數據。國外經驗顯示，實際花費會比初期預估高，主要受到物價變動與維修需求影響。

王鴻薇進一步指出，核三廠5月17日除役後，不到半年時間政府就出現重啟討論，顯示能源供應壓力沉重，甚至可能受到美方關切，凸顯台灣能源韌性不足，「早知今日，何必當初」。

龔明鑫回應，相關政策仍須依法辦理，若法規未經修改，重啟就不具可行性。

卓榮泰最後強調，核三廠於5月17日除役是依照當時法規辦理。立法院修法延長後，他要求台電保留廠內人員，以便後續處理善後及研議新核能技術。他表示，政府對新興核能發展將保持開放態度，並願與國際社會共同探討。