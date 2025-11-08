帶作業上高鐵「做1事」被嫌吵　教師尷尬！一票秒懂：會起雞皮

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前台灣高鐵因「寧靜車廂」引發相關討論，高鐵公司董事長史哲上月中為此事道歉，承諾會調整執行方式。一名教師表示，上週搭高鐵往返時，帶著一疊學生作業在車上批改，結果被同排男乘客反應「可以改小聲（力）一點嗎」，於是改用較輕的力道和換筆，仍被再請一次，令他尷尬又不好意思，忍不住問其他人「高鐵上能不能改作業？」貼文引發討論。

原PO在Dcard發文，文中提到，寧靜車廂先前已取消，但車內仍會有人對細小聲音敏感，但前陣子因為工作關係，他帶著學生作業在高鐵上批改，被其他乘客反應。當時他坐靠走道，靠窗男乘客就開口「不好意思，你可以改小聲（力）一點嗎？」

當下原PO趕緊改成小力打勾，但發現還是有聲音，後來則想說乾脆換支紅筆，結果又被「請了一次」，讓他不禁覺得尷尬，「不知道大家有沒有遇過類似的情況，參賽者紅筆的聲音只會刷刷刷而已，好想把握時間啊！」

貼文意外引發熱論，就有不少網友表示，「哈哈因為那種筆真的有點吵」、「有沒有可能…這隻筆的聲音，對他的耳朵來說，類似指甲刮黑板呢」、「不是大小聲的問題，我是很怕這種筆的磨擦聲，跟刮保麗龍一樣，會起雞皮疙瘩」、「有沒有可能他害怕這種聲音？我爸就是 小時候只要我用彩色筆畫畫他都跑走哈哈哈！」

其他人則紛紛留言，「不覺得怎樣，但在過分安靜的空間裡，只要有一點點細碎的聲音就很明顯，且容易引起煩躁」、「寧靜車廂一開始的用意，是希望乘客不要喧嘩或講電話影響到其他人吧？怎麼感覺大家越來越無限上綱」、「你完全有權利在高鐵上批改作業，這沒問題；但別人也有權利禮貌請你小聲一點，因為這確實很吵。」