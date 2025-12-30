北部跨年「冷到想飆罵」　粉專曝下波更強！12月欠的冬天吐還給大家

▲元旦後一路冷到周日。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，今年冬天超不冷！而天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，在北部戶外跨年的人，可能冷到想罵髒話，而且還會一路冷到周末，接著喊話下周有更強的冷空氣來襲，彷彿「要把12月欠大家的冬天，一次吐還給你各位的樣子」，呼籲大家做好禦寒準備。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在Threads表示，今年跨年會遇上冷氣團，從預報來看，北部跨年天氣會冷到想飆罵髒話，並開玩笑喊話「不知道明晚在大安森林公園時，臉上是淚水還是雨水？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，粉專建議，想出門跨年的民眾，要好天氣還是往中南部跑為宜。

一次吐還12月欠大家的冬天

關於未來天氣部分，粉專示警提醒，跨年後新一波冷氣團真的頗強，「冷就冷到周末，而且再往後下星期，還會有更強的冷空氣南下，一臉要把12月欠大家的冬天，一次吐還給你各位的樣子」，呼籲要做好保暖措施。

底下網友熱議，「我在室內跨年」、「看來我還是乖乖在家好了」、「我要去南部避寒了」、「冷越好，我都快忘記冷的感覺了，好喜歡冬天，請給我～冷冷的冰雨在臉上胡亂的拍」、「所以會再見到史詩級的冷氣團嗎」、「拜託老天要冷到過年，下雨就不用了」、「我宜蘭除濕機就沒關過」、「我台中今天還穿短袖」。

北部低溫下探9度



中央氣象署預報，今天（30日）東北季風稍增強，北部白天高溫降至約20至21度，宜蘭約22度，中南部及花東仍有25至28度；降雨集中在基隆北海岸及大台北山區，有局部大雨可能。

不過元旦1月1日起強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫也下降，1月2日至4日清晨低溫，中部以北、宜蘭及金門9至12度，南部、花東及澎湖13至15度，馬祖8至9度。