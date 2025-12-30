王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅今（30）日出席在北京舉行的2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式，並在開幕式上進行演說。對於2025年美中關係的發展態勢，王毅總結認為，「過去一年中美關係歷經起伏震盪，實現了總體動態穩定，這符合中美兩國人民的共同利益，也符合國際社會的共同期待。」

王毅指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，兩國的戰略選擇影響世界歷史的演進方向，我們堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發，看待和處理對美關係，在重大原則問題上立場堅定、態度鮮明，在涉及中國核心利益的問題上針鋒相對、寸步不讓，同時同美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話解決雙方分歧。

王毅表示，川普與習近平共4次通話、多次通訊，「在韓國釜山會晤期間就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入溝通，引領中美關係巨輪穿越急流險灘、保持正確航向。」

王毅強調，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏，這是中美關係能否穩定發展，造福世界的關鍵所在，「中美合則兩利鬥則俱傷，居高臨下行不通，言行不一不可取。中美必須在平等、尊重、互惠的基礎上，尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道。」