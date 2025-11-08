　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友「突訂好湯屋」她慌了！過來人見1句話：標準的進一步訊號

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso） 

▲第一次和男友泡湯，要穿什麼？（示意圖／取自Pakutaso）

網搜小組／曾筠淇報導

很多情侶第一次一起去湯屋時，都會既期待又緊張。近日就有一名女網友分享，男友突然安排好行程，說湯屋已經訂好了，讓她一時不知道該怎麼辦，情侶去湯屋要穿什麼呢？會不會裸體泡？晚上一起過夜又該穿什麼？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在 Dcard 上，以「第一次跟男友去湯屋」為標題發文表示，她之前曾提過冬天想和男友去湯屋，但因為後來沒再討論，她以為男友已經忘記。沒想到男友日前竟突然告訴她，湯屋已經訂好，讓她很緊張，不知道接下來該怎麼準備。

原PO透露，她只有連身競速泳衣，不確定泡湯要不要穿泳衣？是否需要買比基尼？甚至擔心會不會是裸體泡？畢竟兩人都還沒看過彼此的裸體。除此之外，她也苦惱第一次一起過夜，到底穿一般睡衣就好，還是需要特別準備，因而上網求助大家該怎麼辦。

貼文曝光後，有網友分享，「看到這個就覺得年輕真好，真心建議，如果你一開始是因為天真所以說出『冬天想一起去湯屋』請先自打嘴巴，男女交往，一起去泡湯過夜就是個標準的『進一步』訊號，不要在那邊測試來測試去，少在那邊內心戲」、「這邊提供你熱騰騰的答案！我穿比基尼褲+平口運動內衣，整個過程包浴巾，在湯裡面會飄起來就再壓下去。洗澡的時候請他轉頭或先離開，然後你洗完再出去換衣服，然後沒有要做就要講清楚，相信他會注意的」。

也有網友回應，「泡湯+過夜，超級有可能會發生關係，一定要準備保險套」、「先準備套子吧」、「有沒有可能你們輪流泡」。也有前溫泉飯店員工表示，「泡湯屋都是坦誠相見，只有泡戶外才穿泳衣，如果不想發生啥就分開泡，有的溫泉飯店住宿是可以泡大眾池的，所以泳裝還是帶著備用」。

11/06 全台詐欺最新數據

512 2 8011 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《星光》女星淚控國手夫家暴！　還劈腿人妻好友
「你真的要謝幕嗎」顏正國恩師心痛　曝他放棄治療：我最失望的時
母女大鬧醫院咆哮！　「醫法二刀流」名醫怒槓：終生拒診
被魏哲家要求中文致詞！　黃仁勳：我愛台積電
快訊／鳳凰「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

