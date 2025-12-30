　
生活

媽新買「1款行動電源」她狂勸快丟！內行曝風險：不要買這種

▲行動電源插頭「一隻腳」卡在裡面。（圖／翻攝自「麻姑師太 阿民」授權引用）

▲有些人會購買插座型行動電源。圖與本文無關。（資料照／「麻姑師太 阿民」授權引用）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人都建議盡量不要使用插座型行動電源，然而，近日就有一名女網友無奈表示，當她提醒家中長輩不要使用插座型行動電源，對方卻覺得自己才剛買，完全不願丟掉，讓她對居家安全感到相當憂心。貼文曝光後，引起討論。

媽媽買了插座型行動電源　女兒擔心安全性

這名女網友在Dcard上發文表示，她看到許多相關案例與提醒，指出插座型行動電源曾發生多起爆炸事故，形同「不定時炸彈」，因此她苦口婆心，勸媽媽不要再使用。不過媽媽卻說自己才剛買而已，讓她感到相當無力，也忍不住質疑，是否一定要等意外真的發生才會重視？

原PO也提到，她擔心的不只是自家安全，若真的引發火災，還可能波及鄰居，屆時該如何賠償、如何承擔後果？讓她越想越害怕。更讓她傻眼的是，媽媽後來還說自己在網路平台買了價格低廉的氣炸鍋，讓她覺得對方根本不把安全當一回事。

▲行動電源,電池,充電寶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲網友建議原PO直接買新的行動電源給媽媽。（示意圖／記者蔡玟君攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你直接買一個新的偷偷換掉把它丟了吧，他只是不想花錢再買，你幫她出，硬塞給她也不會怎樣」、「也不是不能用，主要不要使用本體的插頭去充電」、「有人說不要用行動電源插頭去充電，要充電一樣用線跟充電器去充電好像就沒問題了」。

消防員不建議使用插頭型行動電源

先前就有自稱消防員的網友表示，「我是消防員。我不會買本體內建插頭直接充電的行充」，因為插頭離鋰電池那麼近，本身就是比較高風險的設計，「尤其插頭插牆壁插座時，行充很重，重力往下，插頭很快會扭曲歪斜，進而拉扯到連接在機體裡面的主機板、晶片、墊片，導致位移變形，再來就是短路，高熱起火」。

還有另名熱心消防員也曾表示，「我一直勸大家不要買這種，插頭、PCB電路、市電變壓器、鋰離子電池，全擠在小方塊空間的行動電源。除了用料成本低，跟電路很差之外，山寨電芯的溯源跟標示，也幾乎無法追蹤」。

12/28 全台詐欺最新數據

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

行動電源充電

