中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

▲北京天安門。（圖／CFP）



文／中央社

中國國有企業「近親繁殖」問題嚴重，職務崗位充斥「人情崗」「世襲崗」等亂象，今年以來多地開始整治。但專家指出，要治理國企「近親繁殖」問題是一項系統工程。

澎湃新聞日前報導，湖北孝昌縣政府國有資產監督管理局發布的文章披露，針對國企「近親繁殖」突出問題，孝昌縣國資局對6家縣屬國有企業338名幹部職工開展全覆蓋排查，共查出問題線索6條，其中，4條不存在回避情形，2條違反任職回避規定，已移送處理。

報導指出，今年以來，全國多地相繼釋放整治「近親繁殖」問題的信號。

譬如，內蒙古6月份已有多家單位就整治「近親繁殖」作出部署。黑龍江省農墾管理幹部學院紀委6月底發布了「關於嚴防體制內『近親繁殖』問題線索的舉報公告」。7月，四川簡陽市紀委監委展開幹部員工近親屬從業情況排查整治工作後，向市農業農村局發送「履責提示函」。

內蒙古霍林郭勒市今年以來要求全市幹部員工填報任職回避資訊表，對照幹部管理權限開展系統梳理、比對，累計已排查幹部員工7441人。

12月，中移鐵通有限公司江蘇分公司要求將該公司「領導人員親屬系統內從業管理辦法」的適用範圍，延伸至所有合作企業人員，明確其親屬系統內從業須履行報批、報備程序。

早在5月30日，湖北隨縣紀委召開「國企近親繁殖專項治理」督辦會。會議強調，國企近親繁殖問題關乎企業治理公平與國有資產規範運作，需聚焦崗位聘用、人員招錄等關鍵環節，全面排查「親屬裙帶關係」違規任用情況，限期完成自查自糾，杜絕「人情崗」「世襲崗」等亂象。

南方都市報今天報導，北京廉政法治協同創新基地主任彭新林說，治理國企「近親繁殖」問題是一項系統工程，需要綜合施治、標本兼治，堅持查辦案件與整改問題、完善制度相結合。

他認為，應規範國企人才的招聘程序，建立企業員工市場化公開招聘、競爭上崗制度，切實做到資訊公開、過程公開、結果公開。對要任命的國企領導，其親屬的職業狀況必須向上級組織進行申報，需要任職回避的必須按照制度規定回避。