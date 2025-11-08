鄭麗文追思共諜「密使一號」吳石　曾被蔣介石處死嘆「心寒」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場這場大會追思對象，正是1950年所破獲，中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，吳石也遭當時蔣介石政府處死，更牽連數位無辜將官，蔣介石更曾在日記中記載吳石讓他「心寒」。對此，綠委吳思瑤批評，繼「普丁不是獨裁者」後，鄭主席又一驚世駭俗力作，把過去的共諜吳石當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？是非不分更是敵我不分，鄭麗文加入共產黨好了啦。

中共在國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長吳石，被中共命名為「密使一號」，從南京時期即不斷將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭查獲，被當時國民黨政府判處死刑，也牽連數位不知名部屬、將官同被槍決；吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。

吳思瑤介紹，吳石何許人也？中共封為「密使一號」，是中共滲透在我國軍內部的最高諜報人員，竊取國家機密，助共消滅中華民國。1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的，就是蔣介石。蔣介石曾在日記中記載吳石讓他「心寒」，鄭麗文祭拜叛國者，蔣委員長地下有知，應該又「心寒」一次吧。

吳思瑤指出，吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也沒不存在了。祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。這不是政治思想的差異，這是嚴重的價值偏差，對中華民國的背棄。

吳思瑤質疑，上任前就派副主席蕭旭岑見宋濤，為「兩黨合作共謀統一」搭台。上任後就要追思「中共烈士」，扭曲歷史，輸誠媚共。鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！