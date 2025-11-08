歷史反諷！鄭麗文將出席共諜追思會　學者：以「和平」之名服從共產黨

▲國立成功大學電機系教授李忠憲。（圖／翻攝李忠憲臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）將出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，然而，追思名單中赫見中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，導致輿論譁然，鄭麗文昨則回應，這是希望兩岸和解、和平之舉。對此，成功大學電機系教授李忠憲今感慨，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」，只花70年，而今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。

李忠憲表示，鄭麗文的功能就在這裡，她不但不反共，還能在共諜追思會上朗誦中共的宣傳語「沈默的榮耀」，而中國的工具從趙少康一個人，變成無數的人工智慧機器人，這樣為什麼還需要趙少康？

李忠憲說明，趙少康只是一個短視近利的人，而郝龍斌是代表那一代「還以為自己是正藍」的國民黨人，郝龍斌雖然不會獻花給共諜，但也不會說不，還在繼續保持沉默，不知如何反抗，鄭麗文這種則是完全能夠控制的人，再加上訊息戰爭，準備要來真正併吞台灣。

不過，李忠憲直言，最可怕的惡，不是出於惡意，而是出於不思考，郝龍斌式的理性，其實是對思考的懶惰，當反共被仇綠取代，郝龍斌選擇沉默，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始。

李忠憲認為，鄭麗文代表「高調的投降」，跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石，70年前，那是反共信仰的象徵，70年後，卻成了不反共的儀式，鄭麗文說這是「促進和解」，但李忠憲直指，這不是和解，而是健忘，反共太累，就改口「和平最重要」，堅持太難，就喊「兩岸一家親」。

此外，李忠憲指出，最諷刺的，是台北市長蔣萬安，蔣介石以反共為信仰，蔣介石的曾孫，卻對辦在台北替共諜平反的追思會毫無反應，從郝龍斌的沉默，鄭麗文的獻花，到蔣萬安的無感，從反共的榮耀，到沈默的榮耀，國民黨的靈魂只剩一場安靜的喪禮。

李忠憲感慨，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」，只花70年，短短幾年，就已經部分驗證了他的想法，中國國民黨已經完蛋了，如同卡繆說，「當反抗失去界線，它就變成服從。」，而今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。

最後，李忠憲強調，70年前，馬場町的槍聲是國民黨對共產黨的拒絕，70年後，國民黨主席卻將在同一個地方獻花給共諜，這不是歷史的和解，而是對歷史的反諷。