助企業進軍中東市場！2026年新北出口拓銷團熱烈招募中

▲新北拓銷團實地參訪海外企業與廠房，透過多元管道交流並拓展商機。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助新北企業開拓新興市場，新北市政府宣布「2026年度出口拓銷團」正式啟動報名。市府預計於2026年4月率團前往沙烏地阿拉伯，參加國際知名的 「LEAP 2026中東國際先進科技展」，設立「新北市形象專館」，展現新北企業創新實力與產品優勢；展後更將赴阿曼舉辦實體貿易洽談會，協助企業搶攻中東市場、拓展海外商機。

新北市經發局長盛筱蓉表示，中東地區正積極推動經濟轉型，聚焦於智慧城市、人工智慧應用、再生能源、醫療科技與資安等多元產業，與新北市在AI及ICT等領域的產業優勢高度契合。其中，「LEAP中東國際先進科技展」為中東地區規模最大的科技展會，今年吸引來自全球超過1,800家廠商參展、參觀人次突破17萬，是國際企業進入中東與北非市場的重要門戶，也是科技創新與投資鏈結的關鍵平台。

▲新北拓銷團今年前往「德國漢諾威工業展｣，以「新北館」為主題展區集結團隊之力展現產業能量。

盛筱蓉指出，期盼透過本次展會與貿易洽談活動，協助新北企業掌握新興市場脈動、拓展國際商機，同時讓世界看見新北產業的創新實力與競爭優勢。

2026年度新北市出口拓銷團由新北市經發局主辦，首站將於沙烏地阿拉伯參加為期4天的「LEAP 2026中東國際先進科技展」，集中展示新北優質企業與產品，爭取中東買家訂單。展覽結束後，拓銷團將前往阿曼，與當地商業組織及潛在合作夥伴進行實體洽談，一次報名即可享雙重推廣效益，機會難得。

經發局提醒，本次拓銷團預計招募20家新北企業，聚焦電子產品、資通訊設備、醫療及生技、綠能科技及智慧城市相關產業鏈。報名期限至 2025年11月30日止，名額有限，歡迎踴躍報名。詳細資訊請至「新北市經發局」官網查詢，或電洽：02-2960-3456 分機5483 林小姐，由專人提供諮詢服務。