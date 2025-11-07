　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

助企業進軍中東市場！2026年新北出口拓銷團熱烈招募中

▲2026年新北出口拓銷團熱烈招募中。（圖／新北市經發局提供）

▲新北拓銷團實地參訪海外企業與廠房，透過多元管道交流並拓展商機。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助新北企業開拓新興市場，新北市政府宣布「2026年度出口拓銷團」正式啟動報名。市府預計於2026年4月率團前往沙烏地阿拉伯，參加國際知名的 「LEAP 2026中東國際先進科技展」，設立「新北市形象專館」，展現新北企業創新實力與產品優勢；展後更將赴阿曼舉辦實體貿易洽談會，協助企業搶攻中東市場、拓展海外商機。

新北市經發局長盛筱蓉表示，中東地區正積極推動經濟轉型，聚焦於智慧城市、人工智慧應用、再生能源、醫療科技與資安等多元產業，與新北市在AI及ICT等領域的產業優勢高度契合。其中，「LEAP中東國際先進科技展」為中東地區規模最大的科技展會，今年吸引來自全球超過1,800家廠商參展、參觀人次突破17萬，是國際企業進入中東與北非市場的重要門戶，也是科技創新與投資鏈結的關鍵平台。

▲2026年新北出口拓銷團熱烈招募中。（圖／新北市經發局提供）

▲新北拓銷團今年前往「德國漢諾威工業展｣，以「新北館」為主題展區集結團隊之力展現產業能量。

盛筱蓉指出，期盼透過本次展會與貿易洽談活動，協助新北企業掌握新興市場脈動、拓展國際商機，同時讓世界看見新北產業的創新實力與競爭優勢。

2026年度新北市出口拓銷團由新北市經發局主辦，首站將於沙烏地阿拉伯參加為期4天的「LEAP 2026中東國際先進科技展」，集中展示新北優質企業與產品，爭取中東買家訂單。展覽結束後，拓銷團將前往阿曼，與當地商業組織及潛在合作夥伴進行實體洽談，一次報名即可享雙重推廣效益，機會難得。

經發局提醒，本次拓銷團預計招募20家新北企業，聚焦電子產品、資通訊設備、醫療及生技、綠能科技及智慧城市相關產業鏈。報名期限至 2025年11月30日止，名額有限，歡迎踴躍報名。詳細資訊請至「新北市經發局」官網查詢，或電洽：02-2960-3456 分機5483 林小姐，由專人提供諮詢服務。

【更多新聞】

►撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

►富貴角海域捕明蝦「立發168號」翻覆6人落海　船長等3人失蹤

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市中山商圈再傳偷拍事件！　警一看手機傻眼
快訊／三重惡男持刀砍死姊姊！　檢方聲請羈押禁見
黃仁勳現身永康名店「爽嗑溫體牛」！粉絲嗨翻搶著要簽名
你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瑞芳警分局結合律師專業　強化員警執勤法律保障

新北表揚18位好人好事代表　侯友宜：善舉讓城市更有溫度

高鐵11／10起對號座提前1小時搭車須「先換票」　每月6萬座位被浪費

新北首辦鋰電池災害應變演練　率先建立公私協力防災機制

赴蘆洲湧蓮寺、林口頂福巖參拜　劉和然祈願新北合境平安

助企業進軍中東市場！2026年新北出口拓銷團熱烈招募中

新北金山區強化核安應變力　5里聯合演練展現防災韌性

大溪豆製品年產值逾百億　李柏坊籲市府善用豆渣落實循環經濟

2025大溪工藝週開幕　蘇俊賓：見證嶄新木藝復興時代

歐洲視角看台中！谷力哲處長體驗購物節直呼：文化融合的味道

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

瑞芳警分局結合律師專業　強化員警執勤法律保障

新北表揚18位好人好事代表　侯友宜：善舉讓城市更有溫度

高鐵11／10起對號座提前1小時搭車須「先換票」　每月6萬座位被浪費

新北首辦鋰電池災害應變演練　率先建立公私協力防災機制

赴蘆洲湧蓮寺、林口頂福巖參拜　劉和然祈願新北合境平安

助企業進軍中東市場！2026年新北出口拓銷團熱烈招募中

新北金山區強化核安應變力　5里聯合演練展現防災韌性

大溪豆製品年產值逾百億　李柏坊籲市府善用豆渣落實循環經濟

2025大溪工藝週開幕　蘇俊賓：見證嶄新木藝復興時代

歐洲視角看台中！谷力哲處長體驗購物節直呼：文化融合的味道

才剛成為三寶爸...郭富城來台灣了！　抵達高雄先衝這間店

快訊／特攻外線「大迷航」　夢想家強勢捍衛主場2連勝

蘇丹難民第二代成超模　「黑珍珠接班人」Anok Yai獲選年度模特兒

瑞芳警分局結合律師專業　強化員警執勤法律保障

同地點再犯！日本公務員「偷拍裙底」遭民眾壓制　警一看手機傻眼

快訊／三重惡男持刀砍死姊姊！檢方聲請羈押禁見

雙魚太常被誤解！　男歌手親自還原真實內心...唱到哽咽

《回魂計》高端騙局實現復仇計劃　豪華卡司陣容合拍劇集走入國際視野

新北表揚18位好人好事代表　侯友宜：善舉讓城市更有溫度

高鐵11／10起對號座提前1小時搭車須「先換票」　每月6萬座位被浪費

【腳踏車超人謝謝你】拐杖老人站斑馬線不敢過馬路　弟弟見狀下車暖心扶人慢慢走

地方熱門新聞

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

虎尾就業中心推趣味互動學補助

退休想再就業　「銀在就業力講座」歡迎55歲以報名

「王金櫻歌仔戲」經典城鄉展演計畫　埔里恆吉宮公演2好戲

曾培雅讚黃偉哲「財務大師」砸百億換來400億砲校地

2025富岡鐵道藝術生活節　認識楊梅鐵道歷史

桃園亞洲職棒交流賽　企業提供低碳旅宿

國道1號雞籠從車上掉落害駕駛撞上公路警比對影像追人

台南東區住宅冷氣室外機起火！細水霧消防車3分鐘撲滅效能亮眼

鳳凰襲台機率增　台電桃園區處全力戒備防颱

2025遠見高峰會AI與智慧科技打造「大南方新矽谷」

高鐵11／10起對號座提前1小時搭車須「先換票」　

竹山鎮清潔隊廚餘去化系統每周增量至47噸

更多熱門

相關新聞

新北辦國際線上論壇交流有機市場行銷經驗

新北辦國際線上論壇交流有機市場行銷經驗

11月11日是全國有機農業日，為了使有機農業能夠永續發展，新北市政府在108年加入IFOAM Asia（國際有機農業運動聯盟亞洲分會）後，積極推動國際有機農業交流，新北市農業局11月11日線上辦理「連結世界．永續共生─有機新市場與新契機論壇」。

物流旺季防過勞　新北勞檢處倡議合理配送

物流旺季防過勞　新北勞檢處倡議合理配送

新北表揚績優環保志工　推動綠色消費成果亮眼

新北表揚績優環保志工　推動綠色消費成果亮眼

蝙蝠母子誤闖洗衣槽　新北動保急救援野放

蝙蝠母子誤闖洗衣槽　新北動保急救援野放

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

關鍵字：

新北市企業中東市場

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

樂天女神認了已分手！

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面