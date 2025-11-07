　
    • 　
>
地方 地方焦點

新北金山區強化核安應變力　5里聯合演練展現防災韌性

▲新北金山區公所強化核安應變力。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北金山區公所核子事故區域防災社區民眾防護演練。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化民眾對核子事故的防護知識與緊急應變能力，新北市金山區公所於11月5日至7日舉辦「2025年核子事故區域防災社區民眾防護演練」。本次演練涵蓋美田里、清泉里、三界里、兩湖里及六股里等五個里，約800位里民及五位里長熱情參與，展現社區高度的凝聚力與防災韌性。

演練由金山區公所主辦，結合金山警分局、金山消防分隊及金山區衛生所等單位共同辦理，以模擬核能二廠發生事故為情境，實施核子事故警報發布、防災社區集結啟動、里民掩蔽與弱勢民眾物資發放、防災車巡廣播、交通管制、碘片補發及疏散避難等10項實作項目。透過實地操作與情境模擬，讓民眾熟悉正確的應變流程，達到「演練即實戰、臨危能應變」的目標。

▲新北金山區公所強化核安應變力。（圖／新北市金山區公所提供）

▲防災社區集結啟動。

金山區長劉昌松表示，金山區位於核能二廠緊急應變計畫區內，落實核子事故防災演練是保障居民安全的重要工作。他強調：「演練視同作戰，平時多一分準備，災害來臨時就能少一分損失。」並感謝各里里長與民眾的積極參與。劉區長指出，透過實地演練，不僅能提升民眾應變能力，也能強化公所與社區的協同合作，讓核安防護更臻完善。

多位參與里長也表示，經由此次演練，里民對核子事故的防護措施與應變流程有了更深入的了解。未來將持續推動防災宣導與教育，使防災觀念深入社區每個角落，強化全民防護意識。

金山區公所強調，防災工作需仰賴政府與民眾的共同努力，未來將持續與各里合作，定期辦理演練，持續提升整體防護效能，守護金山居民的生命與財產安全，共同打造「防災金山、韌性家園」。

▲新北金山區公所強化核安應變力。（圖／新北市金山區公所提供）

▲配合社區巡視預警勸導民眾掩蔽。

▲新北金山區公所強化核安應變力。（圖／新北市金山區公所提供）

▲里長與衛生所協助碘片補發作業。

▲新北金山區公所強化核安應變力。（圖／新北市金山區公所提供）

▲防災社區機車廣播。

▲新北金山區公所強化核安應變力。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山警分局交通管制作業。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

