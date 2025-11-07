台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

▲因應鳳凰颱風來襲，台電基隆區處全面戒備確保供電穩定。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預測其侵台機率大增。台電基隆區營業處今（7日）表示，已提前啟動防颱應變機制，並將利用週末假期加強動員，針對轄區（含基隆市及新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地）全面執行「預防性樹木修剪」，同步完成低窪地區變電所的防汛整備，全力戒備強風豪雨可能造成的供電衝擊。

台電基隆區處說明，基隆地勢多坡、樹木繁茂，過去歷次颱風經驗顯示，強風常造成樹枝斷裂或招牌、鐵皮等外物吹落，進而碰觸或壓損配電線路，導致停電。為防範類似狀況，本處正加緊執行「預防性樹木修剪」作業，確保公共供電安全。台電並強調，理解並尊重護樹與環保團體對生態的關切，所有修剪作業均秉持兼顧供電安全與護樹原則，僅針對「可能威脅線路安全」的枝幹進行適度處理，懇請民眾諒解與支持。

在防汛部分，鑑於基隆與汐止等區地勢低窪、豪雨易淹，台電已完成轄內重要變電所與饋線自動化開關的防水閘門裝設及抽水設備試運轉，確保關鍵供電樞紐於豪雨期間仍能維持正常運作。

台電基隆區處也提醒民眾，颱風來臨前務必加強固定招牌、看板，並取下懸掛物。若發現電線掉落或外露，應立即撥打1911通報，切勿靠近或自行處理，以免發生觸電意外。另針對設有配電場所（高壓用戶）的大樓，若設備設於地下室，請提前準備防水閘門、沙包等防洪措施。尤其是抽水站、醫院等關鍵單位，應備妥發電機或不斷電系統並先行試轉，確保颱風期間可正常運作。

此外，台電指出，配電自動化系統可即時監測各主要線路運作狀況。若颱風期間發生停電，民眾可透過「台灣電力APP」或官網「颱風停電／搶修」專區進行通報與查詢，建議將1911專線留給無法上網或有緊急狀況的民眾使用。停電復電將依「變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並優先處理公共安全設施、捷運、火車、自來水與通信等重要用戶。

台電基隆區處呼籲，搶修進度仍受風雨強度、停電範圍與交通狀況等因素影響，籲請民眾體諒，共同守護基隆地區用電安全。