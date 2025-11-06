基隆西岸共生成果展亮相　謝國樑：打造友善社區生活圈

▲港邊亮起社區星光，基隆「西岸共生」成果展呈現改變能量。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2025年度擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫「碼頭星光、西岸共生」成果展，今（6日）在中山區通化里民活動中心熱鬧登場。市長謝國樑出席活動，感謝所有投入社區福利推動的團隊與夥伴，並指出市府將持續推動各項里鄰建設與社區再造計畫，攜手讓社區生活更溫暖、環境更宜居。

謝國樑表示，感謝所有參與擴大社會安全網旗艦型計畫的社區夥伴，促成這場「碼頭星光、西岸共生」成果展。透過大家長期的努力，讓人看見社區的凝聚力與生命力，也展現基隆推動社區福利在地化的具體成果。

▲基隆市長謝國樑。

謝國樑也指出，市府預計在太白里推動星光籃球場改善工程、通化里進行里民活動中心整修等多項計畫，展現市府對提升社區公共空間與居民生活品質的重視。他強調，唯有市府與里長、社區理事長攜手合作，才能共同營造更具幸福感的生活環境。

謝國樑進一步表示，「擴大社會安全網」的核心精神，是讓政府的政策更貼近社區、貼近市民。透過旗艦型計畫，不僅強化社會安全的守護網，也讓社區成為互助、共生、共好的生活場域。這次以「碼頭星光、西岸共生」為主題，充分展現中山區的在地特色；碼頭是基隆的起點，星光代表希望，而共生則象徵市民與城市共好、共榮的信念。

謝國樑最後強調，這場成果展凝聚了社工、志工與居民的努力，展現社區夥伴長期的付出與成果。未來市府將持續與各里社區保持緊密合作，讓照顧的力量真正走進每個角落，讓城市更有人情味、讓生活更有溫度。