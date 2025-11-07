　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸雙11女裝退貨超80%！有賣家賠1735萬元　多人製巨型吊牌防奧客

▲陸雙11女裝退貨率超高。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陸雙11女裝退貨率超高。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

一年一度的雙11購物節來臨，今年中國電商女裝業者掀起新話題——「巨型吊牌防退貨」。近日，「巨型吊牌」登上微博熱搜，不少品牌為了應對女裝超過八成的高退貨率，將新衣吊牌設計成A4大小，材質厚實、顏色醒目，讓穿著時顯得格外突兀、不舒服，藉此降低「穿過又退」的情況。

據《澎湃新聞》報導，早在今年3月，就有消費者在小紅書抱怨買到「巨無霸吊牌」衣服，形容吊牌大到「能隨手扇飛路人」。有商家無奈留言表示，「每天都能收到穿過的退貨」，許多退回的衣服上留有明顯穿著痕跡，包括皺摺、壓痕、變形、污漬與異味。

在社群平台上，許多商家表示早已對惡意退貨行為不堪其擾。有媒體報導指出，今年4月底，瀋陽某職校超過60名學生在運動會前集體網購服裝，活動結束後又以「品質問題」為由申請七天無理由退貨，讓商家損失慘重。除了商品報廢，商家還得負擔倉儲、物流與人力成本。

這樣的市場需求催生出「防白嫖神器」——巨型吊牌。四川一家吊牌製造商透露，這款吊牌在尺寸、硬度與設計上都經過特殊處理，「若強行穿著會明顯不適」，能有效降低試穿退貨率。首批產品於2025年3月上市，前兩個月訂單達四五萬個，臨近雙11更出現供不應求的情況。

▲巨型吊牌防奧客。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲巨型吊牌防奧客。（圖／翻攝自澎湃新聞）

不過，這種「物理防禦式」設計雖然引發千萬網絡討論，也暴露出女裝電商長年存在的結構性難題——高退貨率。數據顯示，女裝網購退貨率普遍高達50%至60%，直播帶貨退貨率更超過80%。許多消費者非因品質問題退貨，而是「藏吊牌穿幾天」，再以七天無理由退貨規定「薅羊毛」。有人穿著漢服拍完古風照後以「不喜歡」為由退貨，也有人剪掉吊牌仍堅稱「未拆封」，使平台因證據不足被迫退款。

業者指出，「巨型吊牌」是面對退貨亂象的無奈之舉。惡意退貨推高成本，部分中小商家因此倒閉或退出市場，留下者只能調高售價以維持利潤，導致「退貨率高→價格漲→性價比下降→退貨更高」的惡性循環。甚至有一名賣家指出，退貨成本高達400萬元（人民幣，約台幣1735萬元）。

此外，專家提醒，這種吃力不討好的做法也引發信任危機。有網友質疑，「商家怎麼可以這樣防著消費者？」部分意見指出，「巨型吊牌」雖能遏止惡意退貨，卻可能傷及正常購物體驗，反映出電商平台與消費者之間普遍存在的信任缺口。

電商專家王採銥認為，健康的商業環境建立在互信與善意之上。「巨型吊牌」只能治標，無法根除誠信問題。她說，唯有當消費者不再被懷疑、商家不必防備時，電商市場才能真正恢復平衡與活力。

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【英王親自頒獎】黃仁勳領取工程界諾貝爾獎！　曝英王開口「第一句話」

