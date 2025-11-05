　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

普發萬元怎麼花最划算？瞄準3C家電　電商雙11「降價＋回饋」放大預算

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲普發1萬登記上路。（圖／記者劉維榛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

普發萬元今（11/5）起登記上路，現金即將入袋，不過要怎麼花才不後悔，先別急著亂買，雙11購物節提前開打，不少電商平台將折扣火力集中在大家最有感、最需要升級的3C筆電與家電品類，除了直接降價，更有高額回饋、家電快送到府等服務，以下整理5大平台優惠亮點，幫你把錢花在刀口上，趁這波汰換掉舊電器、舊手機。

東森購物推出「瘋殺雙11」主題專區，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等多品類，精選商品挑戰市場最低價，像是Apple熱銷耳機 AirPods Pro2最低$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元入手、Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，並加碼政府退稅與滿額贈烤盤。

同時推出多款必敗單品以$1,111、$111或買一送一等超甜價登場，以及超過10款東森雙11限定、獨家品項，推薦TIFFANY 925純銀三環項鍊限時14,680元、SK-II能量霜雙入組特價7,180元、YSL香氛禮盒驚喜價3,911元、貓奴必搶的EverClean藍鑽貓砂只要629元，娘家大紅麴、大研魚油等保健大組合也有下殺破盤。

momo雙11（圖／momo提供）

▲momo「家電瘋搶日」即日起至11月9日開跑。（圖／momo提供）

momo在雙11精選多款智慧家電，主打AI智慧潔淨的LG AI智控洗乾衣機、Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46智慧無線吸塵器，現省金額均達萬元；PHILIPS全自動義式咖啡機與伊萊克斯高效能抗菌空氣清淨機，高顏值又高性能，現省7,000元即可入手。

平台同步舉辦「家電瘋搶日」，祭出最高回饋30%＋全館下殺5折起，Dyson、Panasonic、飛利浦、三星、LG等品牌都有參與，指定大家電最快58小時內配送到府、安裝完畢。momo觀察，許多消費者選擇將普發現金投入高價商品汰舊換新，像是冰箱、洗衣機、電視、空調等大型家電詢問度明顯提升，尤其兼具AI智能科技、節能效率與高CP值的最受青睞。

PChome 24h購物雙11（圖／PChome 24h購物提供）

▲普發萬元與年末換購潮，PChome 24h購物鎖定3C家電搶攻民眾荷包。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物以3C與家電為今年雙11的主戰場，「天天雙品牌品類日」鎖定HP、威技、TOSHIBA等人氣品牌，祭出全年最低價與限時破盤組合，學生或小資族想升級個人設備，推薦關注HP惠普超品系列15.6吋文書效能筆電，萬元初即可入手；GARMIN VENU 3 / 3S GPS智慧腕錶則於11/8至11/11推出限時驚爆價。

家庭若有汰舊換新需求，TOSHIBA遙控吸頂燈下殺4,000元有找，還有石頭掃拖機器人Qrevo C激殺價19,911元，Samsung AI智慧滾筒洗衣機與Panasonic四門冰箱也有特價。由於不同品牌特惠時間各異，建議消費者可多留意，以免錯過。

Yahoo購物雙11（圖／Yahoo購物提供）

▲Acer Aspire Lite 14吋i5輕薄筆電，11/5限定價15,111元。 (圖／Yahoo購物中心提供）

在普發萬元助攻下，Yahoo購物看好年底換機與家電升級需求，雙11期間趁勢推出「大家電55H虎虎快配」服務，率先於北北桃指定區域上線，提供指定大型家電最快55小時內完成配送與安裝，例如SAMSUNG 237公升1級變頻雙門電冰箱現省4,000元，加碼再送5%超贈點，成為換新家電族群的便利選擇。

在3C方面，買氣受到Windows 10停止服務影響，筆電換機潮湧現，Yahoo觀察，雙11活動開跑後，輕薄筆電業績年成長翻倍，以ASUS Vivobook與Acer Swift系列最受青睞。推薦優惠包括Acer Aspire Lite 14吋i5筆電11/5限定價15,111元、Samsung Galaxy S25 Ultra（12G/256G）11/16前優惠價33,411元，都是入手時機。

台灣樂天市場嚴選11大日本品牌，推出雙11限定優惠，活動期間獨家APP下單享11%點數回饋，其中Panasonic特別開設9折專區，必買包括新世代高滲透奈米水離子吹風機EH-NC50；美髮家電TESCOM多款熱銷吹風機、整髮梳同樣有9折優惠；想添購日系家電，ZOJIRUSHI象印指定電子鍋、電熱水壺則享95折優惠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上海兄弟隊徽太「象」了！　中信發聲：侵權必究
嘉義市議會拍板！普發現金1萬「每人加碼3000元」
王子粿粿親密照怎流出？　過來人「爆1原因害慘她」
林岱安宣告行使FA！　傳至少3隊有意搶人
快訊／《女外科2》男主角證實是薛仕凌！　公視首發聲
快訊／阿達衝新北檢自首　檢察官諭知30萬交保
快訊／閃兵+1！　LULU前男友「阿達」赴新北檢自首

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】台灣代理商回應　日本「龜甲萬醬油」防腐劑超標事件

【廣編】北農推「萬元放大術」回饋方案　消費滿額送購物金、電商累積再折扣

普發萬元怎麼花最划算？瞄準3C家電　電商雙11「降價＋回饋」放大預算

快訊／高嘉瑜控買到爛地瓜　大全聯道歉：商品全數下架　

超商連續5天「買1送1」懶人包！零食、飲料、保健品都有

三商炸雞買5送5！速食店限時優惠　摩斯「加11元多1杯飲料」

超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

超商普發優惠懶人包！全家「好神卡」2千送210元　抽萬元購物金

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

【廣編】台灣代理商回應　日本「龜甲萬醬油」防腐劑超標事件

【廣編】北農推「萬元放大術」回饋方案　消費滿額送購物金、電商累積再折扣

普發萬元怎麼花最划算？瞄準3C家電　電商雙11「降價＋回饋」放大預算

快訊／高嘉瑜控買到爛地瓜　大全聯道歉：商品全數下架　

超商連續5天「買1送1」懶人包！零食、飲料、保健品都有

三商炸雞買5送5！速食店限時優惠　摩斯「加11元多1杯飲料」

超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

超商普發優惠懶人包！全家「好神卡」2千送210元　抽萬元購物金

用在地小吃推國會外交　綠委邀瑞典國會議員品嚐最「台」人情味

普發1萬「放大術」3銀行參戰　端10萬元輝達投資金、住宿券拼場

捷迅孫鋼銀看Q4航空貨運有急單但不夠旺　非洲市場南非優先

多次家暴被判刑！出獄又踹爛門鎖　金門男暴力男又遭收押

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

劉雨柔月子中心多住7天「原因超崩潰」！女兒身體出狀況…醫：禁用屁屁膏

花蓮吉安鄉空地「驚見人骨」　工人挖地基嚇壞急報警

大叔1年內4度穿女裝、戴假陽具上街　還露下體自拍！判拘50天

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒　摩鐵、工地逞獸慾

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

消費熱門新聞

快訊／高嘉瑜控買到爛地瓜　大全聯道歉

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

超商連續5天「買1送1」懶人包

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

三商炸雞買5送5！速食店限時優惠　摩斯「加11元多1杯飲料」

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

星展卡祭出18%神級回饋

超商連6天買2送2　普發萬元再加碼

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

好市多雙11「連7天300品項特價」

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

德克士炸雞板橋新店明開幕

更多熱門

相關新聞

普發現金1萬開跑　這縣市加碼「每人3000元」

普發現金1萬開跑　這縣市加碼「每人3000元」

全民普發現金1萬元今（5日）正式開放網路登記，全台領錢話題延燒，嘉義市更傳出加碼好消息。嘉義市議會上午在市長施政報告後，由國民黨團書記張秀華議員臨時提案，建議市府「再加碼普發每人3,000元」，獲議長陳姿妏徵詢8名議員全數同意，臨時動議當場通過，要求市政府研議具體發放方案。

不支持普發1萬「但會去領」　486先生曝原因

不支持普發1萬「但會去領」　486先生曝原因

Nike官網直逼7折千件商品降價

Nike官網直逼7折千件商品降價

小北百貨雙11推咖啡買一送一大杯美式最低一杯23元

小北百貨雙11推咖啡買一送一大杯美式最低一杯23元

三商炸雞買5送5！速食店限時優惠　摩斯「加11元多1杯飲料」

三商炸雞買5送5！速食店限時優惠　摩斯「加11元多1杯飲料」

關鍵字：

普發雙111111網購電商3C家電汰舊換新

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面