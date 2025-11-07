譴責翁達瑞消費鍾沛君遭性騷　藍黨團：民進黨為何縱容綠營學者

▲國民黨團11藍委7日開記者會聲援鍾沛君。（圖／國民黨團提供）

記者蘇靖宸／台北報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮日前談論非洲豬瘟時，以國民黨台北市議員鍾沛君遭名嘴朱學恒強吻的案件舉例，稱鍾只要不跟朱單獨用餐就不會遭強吻，引發討論。國民黨立法院團今（7日）開記者會，共11名藍委聲援鍾沛君，譴責陳時奮惡意攻擊、羞辱曾遭性騷和強制罪的被害人，呼籲兼任總統的民進黨主席賴清德向國人公開說明，為何民進黨確定要繼續縱容、放任綠營學者、網軍等，變成民主退步黨？

國民黨立法院黨團7日上午舉辦「捍衛女性尊嚴! 力挺鍾沛君」記者會，由書記長羅智強、副書記長王鴻薇、徐巧芯、許宇甄，立委王育敏、張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔、林倩綺、楊瓊瓔、李彥秀，陪同鍾沛君議員共同出席。會中羅智強譴責綠營側翼和綠媒主持人，在媒體上踐踏女性，說出非常離譜言詞，傷害鍾沛君和所有女性。

羅智強表示，什麼叫做「不參加餐敘，就不會被強吻？」什麼叫做「被親一下也沒有關係？」按此邏輯，所有發生在職場上的性騷擾，都要歸咎被害人因為去上班？參加餐敘嗎？更難以理解的是，只因為政治立場不同，就可以扭曲兩性平權及對女性最基本的尊重？所以國民黨團今日召開記者會的目的，不僅僅是聲援鍾沛君，也是聲援所有女性尊嚴。

楊瓊瓔表示，性別平權與尊重是政治的底線，鍾沛君因為政治評論，遭到某些人以她過去被性騷擾的經驗進行惡意攻擊、羞辱，這樣的行為，不只是對一個女性公眾人物的二度傷害，更是對整個社會性別正義的踐踏。民進黨一向高喊「性別平權」、「女權進步」，但當黨內支持者、網軍、公眾人物對女性進行言語暴力時，卻選擇沈默、放任、甚至暗中附和，要問前總統蔡英文和賴清德，同意陳時奮這樣的言論嗎？

鍾沛君說，女性遭到騷擾後，在取證獲得正義的過程是非常艱辛，但不是每位受害者都獲得司法正義，還要擔心身分曝光，以及是否會遭到加害者秋後算帳，心理壓力非常大，也突顯性別平權是一條漫長的路。她感到遺憾的不是個人，而是台灣社會的男女平權變成一場笑話、一頓自助餐。民進黨或其側翼當有需要時，就拿出來大快朵頤；若政黨立場不同或公共利益取向不一樣時，似乎女性平權離他們非常遙遠。

鍾沛君表示，要問問民進黨，性平難道要有條件？只有民進黨的信眾才值得擁有嗎？民進黨的態度，只會讓社會上尋求伸張正義的受害者卻步，深怕被不同立場的人言論追殺，這才對社會造成最大的傷害，所以她衷心希望民進黨不要把自己活成「民主退步黨」。

徐巧芯說，是誰養大綠營學者，讓他胃口越來越大？當年綠營政治人物和側翼，在#me too事件期間，極力主張要保護女性。而如今，因為政治對立和鬥爭，竟然可以把女性受害事件一而在，再而三拿出來傷害。陳時奮固然可惡，但有多少網軍、側翼、媒體、主播跟著一起羞辱被害者？難道只要跟妳的立場不同，就可以毫無忌憚把過去的痛苦和創傷，再拿出來講一次？

徐巧芯再次呼籲，希望社會輿論能讓如此惡質的言論到此為止，即便政治攻防激烈，但有些底線是不能觸碰的。也請民進黨向國人公開表達立場，是否認同陳時奮、張雅琴的說法嗎？

