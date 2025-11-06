涉強吻男學生不起訴但性騷成立　王丹提告撤銷清大處分吞敗

▲中國民運領袖王丹來台灣任教，被控性騷擾男學生，他提告平反被判敗訴。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

中國六四民運領袖王丹2014年來台任教於清華大學時，被指涉性騷擾李姓男學生，2023年李男在#Metoo運動期間PO文揭發並提告，王丹雖獲不起訴，清大仍認定他成立性騷擾，建議自費心理諮商輔導並接受性別平等教育，王丹提告要求撤銷校方的處分，台北高等行政法院今（6日）判王丹敗訴，可上訴。

李男於前年（2023年）6月3日，PO文揭露2014年6月受王丹之邀，2人到美國紐約旅遊，台灣時間同月6日，王丹在當地酒店客房內趁2人獨處、對他緊抱強吻，並企圖性侵但被他掙脫。

現年56歲的王丹於六四民運後，在中國2度入獄，1998年獲准到美國保外就醫，在美攻讀研究所取得碩士、博士學位，成為訪問學者，2009年8月來台先後在政大、清大與成大等校擔任客座助理教授，本案發生時，他在清大的聘期為2012年8月到2015年7月。

王丹在臉書發文回應李男的指控不實，認為李男刻意在六四事件34週年前1天爆料，顯有政治目的。李男接著公布一系列臉書訊息截圖回擊，佐證遭性騷後曾向王丹的謝姓助理反映。李男召開記者會要求王丹道歉未果，同月7日向台北地檢署控告王丹涉犯強制性交未遂罪嫌。

▲李姓男子2023年開記者會控訴王丹對他強吻始末。（資料照／記者黃國霖攝）

清大從媒體得知李男PO文，主動以檢舉案形式啟動調查，在李男提告前，就組成性別平等教育委員會調查小組，之後完成相關訪談程序，認為王丹過往未被查獲類似行為，本件僅1位被害人，王丹在李男拒絕後就停手，同年12月決議王丹成立「未達情節重大之性騷擾」。

清大性平會指出，王丹受調查時已沒在清大任教，無須移送清大教評會懲處，但建議王丹自費接受4次心理諮商與輔導，並接受8小時性別平等教育課程、側重師生互動分際。

清大於隔年2024年1月10日發函，將性平會的決議通知王丹，王丹不服，提出申復與訴願要求變更校方處分，訴願機關認為校方的決議不是懲處而是「建議策進作為」，不受理王丹訴願，王丹提起本件行政訴訟企圖平反。

法官審理認為清大寄給王丹成立性騷擾的公函，屬於行政處分，但關於自費接受諮商與性平教育的建議，是協助王丹完成預防目的之輔導教育措施、避免遭罰，行政處分本身沒有制裁目的，也不構成境外行為不應裁罰或裁罰權超過時效等問題，今判王丹敗訴，可上訴。

而李男告王丹的性侵案，檢方2024年處分不起訴，李男PO截圖表示檢方採納清大性平會調查結論，認定王丹涉及強吻，但非中華民國國民且行為地在境外，無管轄權而不起訴，王丹則認為檢方是以「證據不足」為由不起訴，雙方各自解讀。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。