中華醫大生命教育音樂會　癱瘓搖滾歌手李振全唱出「珍惜生命」

▲李振全原為搖滾創作歌手，因車禍癱瘓後靠輪椅代步，現以音樂分享生命故事，呼籲珍惜生命、注意交通安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾是搖滾創作歌手的李振全，十多年前因車禍導致脊椎重創、終身須靠輪椅代步，卻未被命運擊倒，反以音樂傳遞希望與生命力量。愛的小飛俠行動關懷團隊5日進駐中華醫事科技大學舉辦「癱瘓者生命故事分享暨交通安全宣導音樂演講」，400多位師生在搖滾樂與真摯生命故事中深受感動。



中華醫大為強化交通安全觀念與生命教育，特別邀請由林芳慶、羅妍壹團長帶領的「愛的小飛俠行動關懷團隊」蒞校宣講。團隊成員多為脊椎損傷者，他們以音樂與親身經歷走遍全台校園，分享「失而不棄」的生命韌性。



活動上午10時30分於校內演藝廳舉行。李振全（阿全）以創作音樂串連生命故事，回顧那場改變人生的車禍：「我從黑暗裡爬出來，是家人和音樂救了我。」手不聽使喚，他便以嘴脣控制滑鼠創作，與友人組成「阿全與朋友們」樂團，用歌聲提醒年輕世代：「生命無法重來，安全絕對不能忽視。」一句話觸動全場，現場氣氛感性又震撼。



中華醫大表示，校方長期重視學生安全與品格教育，結合音樂、故事與體驗推動多元生命教育，期望學生能在感動中學會尊重生命、遠離毒品。主任祕書洪明權也代表學校頒發感謝狀，感謝贊助單位台鋼集團綠膜科技董事長林芳慶博士與團長羅妍壹女士，共同促成這場充滿愛與力量的生命教育音樂會。