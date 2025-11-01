　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割「後續無合作計畫」

▲粿粿「與事實不符」…王子光速認了！　律師劃重點：就是承認聊騷。（圖／翻攝自王子IG）

▲王子承認與粿粿越線了。（圖／翻攝自王子IG）

記者施怡妏／綜合報導

男星范姜彥豐透過影片控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，並握有明確的證據，為此王子發文道歉，坦承與粿粿越線了，目前演藝活動全面停止。兩人曾在今年4月一同出席內衣品牌「華歌爾」55週年活動，品牌也緊急發聲明，「雙方並無後續合作計畫」，讓不少網友大讚「可以繼續支持了！」

「臺灣華歌爾」在臉書發聲明，4月的活動，王子以單次活動大使身份現身，而粿粿則擔任活動主持人，「合作已於活動結束後正式期滿，雙方目前並無其他合作計畫。」

聲明指出，公司始終秉持著「陪伴女性展現自信與美」的品牌精神，持續以高品質、專業與貼心的商品，回應消費者的信任與期待。

對此，網友紛紛大讚，「千萬不要亂找人代言，有損品牌形象，BY忠實顧客」、「第一次強烈想抵制的就是王子跟粿粿」、「支持華歌爾」、「有切割，就支持，立馬帶夫人採購去」、「既然結束那就沒事了，還是會繼續支持你們」。

風波不只影響王子的形象，也連帶衝擊工作安排，原訂今（1）日擔任某香氛品牌一日店長活動，活動方表示已提前兩週因檔期取消。另外，王子原本預計11月16日在上海舉辦的個人音樂會，主辦方已宣布取消，並開放觀眾辦理退票。

10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2波水氣來襲　今晚起北台濕涼

范姜彥豐王子華歌爾出軌音樂會

