歐德集團首度攜手灣聲樂團　與VIP舊客戶共享心靈盛宴

▲「歐德台灣之音藝術饗宴」左二起歐德集團執行長陳國偉、副董事長馬國慶、董事長陳國都、灣聲樂團音樂總監李哲藝、副董事長黃少華開心合影。

圖、文／歐德集團提供

「寵愛VIP舊客戶・共享音樂饗宴」，歐德集團感恩回饋舊客戶的年度音樂盛會「2025歐德台灣之音~藝術饗宴」，於9月26日盛大登場。今年活動重返北台灣，選在被譽為世界百大音樂廳的「台北國家音樂廳」舉行，並首度與全台唯一專注演出台灣音樂的「灣聲樂團」攜手合作，為歐德集團VIP舊客戶獻上一場充滿台灣情感與文化底蘊的音樂饗宴。

自2022年台北、2023年高雄、2024年台中後，歐德台灣之音巡演已成為年度品牌盛事。2025年特別邀請灣聲樂團音樂總監李哲藝指揮，以「台語流行音樂、校園民歌、電影主題曲」為演出主軸，帶領觀眾重溫台灣音樂的共同記憶，從經典民歌到動人旋律，串起跨世代的情感共鳴。

▲歐德集團回饋舊客戶，第四度舉辦台灣之音音樂饗宴，於國家音樂廳首度攜手「灣聲樂團」，受到熱烈迴響。

活動當日星光熠熠，藝人聶雲、楊昇達及挺著孕肚優雅亮相的若綺，胡嘉愛攜家帶眷、陳宥心與消化內科醫師林暘朝、音樂家張郁婕等也一同到場支持。適逢教師節前夕，近30位教育界代表蒞臨，包括多所大專校院、高中及國小的校長與教師，透過音樂凝聚，交流度過一個難忘的教師節。許多貴賓都給予高度讚賞表示「音樂帶來深深感動，宛如穿越時光回到青春記憶」；「帶家人朋友一起參加，備感尊榮且溫馨」。灣聲樂團透過專業的演奏與深情詮釋，讓本土音樂走進人心，也走向世界。

▲藝人聶雲攜手音樂劇《三個傻瓜》中的女兒張郁婕共襄盛舉，現場滿滿耳熟能詳的樂曲，讓人聽完也興起重拾樂器的衝動。

▲楊昇達攜手孕肚優雅亮相的若綺與歐德集團董事長開心合影；直呼兩人同行三人享受，音樂會超值回票價！

歐德集團董事長陳國都表示：「今年是歐德台灣之音第四年舉辦，再次回到國家音樂廳，很高興能與眾多老朋友重逢，也認識了許多新朋友。期盼所有貴賓都能度過一場美好的藝術饗宴，歐德將持續透過音樂與客戶交流、分享，讓幸福的共鳴延續。」

▲歐德舊客戶熱情參與，現場排隊拍照人潮踴躍，共度美好夜晚。

歐德集團秉持「寵愛舊客戶」的初心，用心策劃高品質活動，讓客戶感受品牌的溫暖與誠意，期待2026年再創新篇章，帶來更多美好與感動。

▲舊客戶表示「流行樂曲用弦樂演繹，別有一番風味。加上灣聲樂團用全生命演奏，真的好感動，謝謝歐德。」