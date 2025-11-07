竹市府授證60位家長會長　凝聚新竹好學力量

▲新竹市政府昨(6)日舉辦「114學年度各級學校家長會長當選證書授證典禮」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府昨(6)日舉辦「114學年度各級學校家長會長當選證書授證典禮」，由新竹市代理市長邱臣遠擔任授證人，分別授予60校新任及連任會長當選證書，同時邀請各校校長到場共同見證新任與續任會長的授證時刻，現場氣氛熱烈。邱臣遠代理市長特別感謝各校家長會、學校與市府攜手推動「新竹好學」，共同營造更優質的教育環境，讓孩子們在充滿關懷與支持的氛圍中快樂學習、健康成長。

邱臣遠表示，家長會是推動優質校園與落實教育政策的重要夥伴，更是孩子學習旅程中的堅強後盾。感謝各位家長長期投入時間與心力，與學校、市府攜手合作，讓教育政策更貼近第一線需求。市府非常重視家長意見，對能即時解決的問題立即處理，需規劃推動的也列入追蹤，確保每一項建議都能真正落實。

邱臣遠分享，市府秉持市長高虹安「新竹好學」施政目標為主軸，積極打造安全、創新、溫暖的學習環境。在高市長上任後，市府在教育相關的經費預算逐年提高。其中，投入超過43.3億元改善校園環境，新建、整建老舊校舍及優化校園空間，並升級教學設備與公共設施，落實市府「幸福五環」施政藍圖中「強社福、拚建設」的核心項目，確保孩子在最安全、最舒適的校園中學習與成長。

邱臣遠指出，竹市也啟動高中增班設校計畫，成立全國第二所、非六都首創的「數位實驗高中」，導入AI學習、跨域課程與國際雙聯合作，開啟數位教育新篇章；同時，市府更積極推動「運動i新竹」與通學步道改善計畫，讓孩子不僅學業成長，也能健康、安全地學習生活。

「每一份榮耀，都是大家攜手合作的結晶。」邱臣遠強調，在教育方面，《天下雜誌》2025年「永續幸福城市調查」中，竹市於「文教面向」蟬聯全國第一；更於去(113)年榮獲《天下雜誌》評鑑為「運動國手培育之都」，展現竹市推動教育及體育發展的成果與實力，這是教育處、各校及家長共同努力的成果與榮耀。邱代理市長勉勵家長會長們，授證典禮象徵責任的開啟與承先啟後的傳承，期盼大家能共同攜手，持續為新竹的孩子努力，打造更美好的教育未來。

香山高中家長會長彭凱諺表示，家長會是學校最重要的支持系統，扮演著陪伴、支持與溝通的橋樑角色；港南國小家長會長張云瑛也指出，家長會協助引入外部資源，豐富學生的多元活動與學習內容。眾人皆期盼，未來將持續與學校及市府緊密合作，讓孩子們在安心的環境中學習、在快樂中成長，共同為新竹教育貢獻心力。

教育處表示，典禮現場中各校家長會長也彼此分享交流，並討論如何在有限資源下有效發揮家長會的角色，協助推動校園改善與資源共享。家長會長們紛紛表示，這樣的經驗交流活動讓人受益匪淺，彼此聯繫更加緊密，也激發更多創意與教育建議。

「市民的大小事，都是市府的大事。」教育處說明，感謝家長會長長期與學校並肩同行，協助改善校園環境，以及參與學校活動與決策討論，讓學校與家長攜手共創孩子更好的學習氛圍。未來市府將持續深化家校合作、完善教育資源鏈，讓新竹市成為「孩子最幸福、家長最安心」的宜居城市。