開轟健保補充保費「低能政策」！Cheap：歪腦筋動到韭菜幹嘛

記者鄺郁庭／綜合報導

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中利息、股利、租金的補充保費改採年度結算制，引起一票民眾群起反彈。百萬網紅Cheap在臉書痛批這是「#低能政策」，直言政府腦筋動到股民身上，把平民當韭菜割，「健保沒錢就去找那些平常濫用健保的人啊！要不然去宗教、大財團找錢阿！一些廟宇富得流油都沒在繳稅的，把歪腦筋動到股市的韭菜幹嘛啊？」

Cheap感嘆，健保快沒錢了，衛服部卻把腦筋動到股民身上，政府覺得領股利的股民、收租金的房東、領利息的儲蓄族，有被動收入、算有能力的人，那多繳一點保費，只要全年累積收入破2萬元，就要課2.11％的補充保費。可實際上，「2萬多好破？去年長榮發32.5元，一張就破了啦！」

他怒嗆這是「三重剝皮悲劇」，「領了股息看起來帳面賺錢，但實際上是左手換右手，長榮除息後股價持續下跌，帳面開始賠錢。」股息看似賺錢，但除息後股價下跌變成帳面虧損，「然後股利要併入綜所稅，現在又被補一刀2.11％？」根本是悲劇。

他進一步表示，「健保沒錢就去找那些平常濫用健保的人啊，要不然去宗教、大財團找錢。」他點名一些「富得流油」的廟宇都沒在繳稅，政府卻要去剝股民的皮，「把歪腦筋動到股市的韭菜幹嘛啊！」

Cheap更揭露，這項政策連其他部會都不知情，「新聞出來後，金管會、財政部都說『我們也是看新聞才知道』」，等於是衛福部單方面亂搞，「衛福部一頭熱→其他部會裝傻→行政院滅火→民眾當白老鼠，又是一齣鬧劇。」

貼文引起網友議論，「健保缺錢就應該去找高使用率族群，用越多繳越多」、「要課稅不去找多間房屋持有者，反而刮底層的錢」、「真正領高股息的才該課吧，一般人一年領不到20萬股息，這能當退休金嗎？」也有網友開酸，「政府的智商真的不超過50」、「高股息族群被打、低收入族群也沒少繳，這政策真的是廢到笑。」