藍白封殺NCC人事　卓榮泰強硬反擊：重新思考未來合作模式

▲行政院長卓榮泰為NCC委員人選遭在野黨全封殺，強硬回擊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院會今（7日）針對行政院7月提的通傳會（NCC）委員人事案行使同意權投票，但藍白表態不支持，結果為4名被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯同意票與不同意票為50:60，全數遭否決。對此，行政院長卓榮泰強硬回應，今天讓他看到完全沒有誠信跟合作基礎，非常非常遺憾，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了」，他要重新思考未來合作模式。

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額仍未補齊，影響部分業務運作。立法院會今（7日）針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，開票前國民黨團跟民眾黨團皆表態4個人選通通不同意，民進黨團則決議一致支持；最終投票結果，蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆為同意票50張、不同意票60張、無效票0張，未獲得超過全體立委2分之1同意票，依法不同意為NCC委員。

卓榮泰7日下午到立法院繼續進行施政總質詢，民進黨立委郭昱晴質詢時，詢問對於今早人事同意權全數被封殺的感想。卓榮泰回應，行政院感到非常遺憾，NCC是獨立機關，在專業學識跟實務經驗上，在這領域找各方人才當作被同意人來讓大院行使同意權，因為未來NCC要促進媒體自主，廣電衛星內容、人事、制度等各種管理，都必須由NCC從事，尤其很重要的是對內容、兒童、兒少安全管制，而大院也一直希望行政院盡速送出人選，「可是我們送出來，卻連一個都沒有」。

「難道他們4位一無是處嗎？難道所有投反對票委員沒有一個稍微動心嗎？結果是黨意凌駕一切。」卓榮泰說， 如果這樣結果，讓他看到只有在野黨人選才會被通過，而行政院提出的人選一定被封殺，「那未來中選會，我們想尋求的合作模式，在什麼信任基礎下來從事？」未來中選會，行政院提出的人選、各方建議人選，「我們送出來了」，卻只有在野黨的會通過，行政院的被封殺，像今天這樣子，會造成歷史大錯，誰都不敢冒這風險。

卓榮泰強硬表示，「今天讓我們看到，完全沒有誠信、完全沒有合作基礎，我非常非常遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把橄欖園的一半都遞出來了，結果沒得到任何善意回應，我覺得這是要讓我們重新思考未來合作模式」。