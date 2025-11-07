Meta估去年靠詐騙廣告「賺進5000億」　路透：每日放送150億則

▲Meta被《路透社》爆料，去年約10%營收來自詐騙與違禁商品廣告。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》6日報導，社群媒體巨頭Meta去年底預測，2024年約10%整體營收、相當於160億美元（近新台幣5000億元）來自詐騙及違禁商品的廣告。

報導指出，Meta去年總營收超過1645億美元，第3季營收年增26%達512.4億美元。去年12月一份內部文件卻顯示，該企業每年從「高風險」詐騙廣告中獲得約70億美元營收。此類廣告是具有明顯詐欺性質的促銷，包括假電商與投資計畫、非法線上賭場、禁售醫療產品等。

多份文件內容顯示，儘管Meta試圖減少假廣告數量，並試圖衡量臉書（Facebook）和Instagram等平台上的氾濫程度，但仍擔心突然移除可能衝擊營收預測，每日向使用者展示的假廣告數量高達150億則。

Meta發言人回應，公司「積極」處理應用程式上的詐騙與假廣告問題，並稱《路透社》提及的估計數字「只是一個粗略且過度籠統的估算，而非最終確定的數字。事實上，後續審查發現許多廣告根本沒有違規。」

Meta發言人表示，「不幸的是，這些外洩文件呈現了一種選擇性的觀點，只聚焦我們評估挑戰規模的工作，而非我們解決問題所採取的全部行動，藉此扭曲Meta處理詐欺與詐騙的方式。」