地方 地方焦點

遏止犯罪隱身山林　里港警運用無人機深入原鄉清查治安

▲里港警運用科技執行山域清查。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警運用無人機執行山域清查。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為守護三地門、霧臺原鄉治安，防範製槍、植毒等犯罪藏匿山區，里港警分局於3日、4日動員警民72人，結合無人機與車牌辨識系統，全面清查山區林道及草工寮。除防堵非法行為，更張貼宣導標語，提醒民眾勿讓工寮成為容留移工或藏匿盜伐林木之所。警方強調，科技加乘與民力協作，攜手守護山林安全。

▲里港警運用科技執行山域清查。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警運用科技執行山域清查。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局表示，三地門鄉及霧臺鄉緊鄰臺東縣及高雄市，幅員遼闊，地域隱密，為避免犯罪蘊養山林，加上山區派出所警力單薄，遂規劃組合警力、動員民力及林保署屏東分署及保七總隊第八大隊等友軍單位，全面執行山域治安清查，並以無人機及車牌辨識系統強化清查的深度及廣度。

另加強宣導私人工寮如容留(住宿)、使用、媒介失聯移工者，依違反就業服務法處新臺幣15萬元至75萬元；如做為囤積、搬運、寄藏盜伐林木場所者，依違反森林法處6個月以5年以下有期徒刑，併新臺幣30萬至300萬元，相關檢舉者均有檢舉獎金可請領，與民眾共同維護山林治安。

分局長邱逸樵表示，山區時有製槍、製毒、植毒、濫墾、盜伐林木、濫棄廢棄物或非法移工等案件，而警力有限、民力無窮、科技加乘，里港分局將持續運用警民力及科技設備深入山區清查是否有不法情形，並呼籲民眾勇於檢舉，警方必定審慎偵辦、過程保密，並協助頒領優渥獎金，共同維護原鄉治安。

相關新聞

提款遇警護鈔 警陪跑旗山只為守住這百萬

提款遇警護鈔 警陪跑旗山只為守住這百萬

高雄一對林姓夫婦3日上午前往里港農會土庫分部，準備臨櫃提領新臺幣一百萬元現金，卻因提款理由反覆不清，引起行員懷疑可能遭詐，立即通報里港警方，員警獲報趕抵了解後，主動護鈔陪同夫婦至旗山銀行查證，最終確認款項安全存入本人帳戶，並非遇詐，而林姓夫婦對警方熱心協助一再道謝。

竹田鄉長遭判刑停職　縣府指派文化處副處長代理

竹田鄉長遭判刑停職　縣府指派文化處副處長代理

揭屏東廚餘養豬稽查率僅7％　羅智強批民進黨中央地方聯手搞爆防疫

揭屏東廚餘養豬稽查率僅7％　羅智強批民進黨中央地方聯手搞爆防疫

手機跳出外幣「刷卡通知」 男衝警局助列爭議款項

手機跳出外幣「刷卡通知」 男衝警局助列爭議款項

男誤踩油門暴衝！連撞4重機又撞燈桿

男誤踩油門暴衝！連撞4重機又撞燈桿

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

