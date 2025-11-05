遏止犯罪隱身山林　里港警運用無人機深入原鄉清查治安

▲里港警運用無人機執行山域清查。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為守護三地門、霧臺原鄉治安，防範製槍、植毒等犯罪藏匿山區，里港警分局於3日、4日動員警民72人，結合無人機與車牌辨識系統，全面清查山區林道及草工寮。除防堵非法行為，更張貼宣導標語，提醒民眾勿讓工寮成為容留移工或藏匿盜伐林木之所。警方強調，科技加乘與民力協作，攜手守護山林安全。

里港警分局表示，三地門鄉及霧臺鄉緊鄰臺東縣及高雄市，幅員遼闊，地域隱密，為避免犯罪蘊養山林，加上山區派出所警力單薄，遂規劃組合警力、動員民力及林保署屏東分署及保七總隊第八大隊等友軍單位，全面執行山域治安清查，並以無人機及車牌辨識系統強化清查的深度及廣度。

另加強宣導私人工寮如容留(住宿)、使用、媒介失聯移工者，依違反就業服務法處新臺幣15萬元至75萬元；如做為囤積、搬運、寄藏盜伐林木場所者，依違反森林法處6個月以5年以下有期徒刑，併新臺幣30萬至300萬元，相關檢舉者均有檢舉獎金可請領，與民眾共同維護山林治安。

分局長邱逸樵表示，山區時有製槍、製毒、植毒、濫墾、盜伐林木、濫棄廢棄物或非法移工等案件，而警力有限、民力無窮、科技加乘，里港分局將持續運用警民力及科技設備深入山區清查是否有不法情形，並呼籲民眾勇於檢舉，警方必定審慎偵辦、過程保密，並協助頒領優渥獎金，共同維護原鄉治安。