李遠、李洋組隊跟高中生打羽球　「文化幣+動滋券」加碼送300

▲文化部長李遠（左）、運動部長李洋（右）組成羽球雙打隊伍，宣告「遠洋合作」正式啟航。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

文化部、運動部合作推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前完成指定任務，就能再獲得「200點文化幣」和「100元青春動滋券」，等於300元價值。文化部長李遠、運動部長李洋今（7）日更組成羽球雙打隊伍，跟內湖高中學生一起PK，宣告「遠洋合作」正式啟航。

李遠、李洋今日雙方以漫畫、羽球「會友」交流，除了宣告首波文化幣及青春動滋券加碼，李遠特別送給李洋第16屆金漫獎得獎作品《黎明前的回聲》，還有《一百萬次的揮棒》與《決勝球！Money Pitch！》共3本台灣漫畫，涵蓋青年、運動題材，代表「文化」和「運動」兩件事將一起陪伴青年朋友成長、勇往直前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，文化部與運動部宣告持續推出「雙百萬運動漫畫徵選」，鼓勵大眾創作更多「運動主題」的漫畫作品，兩部會也持續進行「亞洲在場－台灣與亞洲運動會」等各項合作。

▲▼李洋帶李遠做暖身操，還親自傳授羽球技巧。（圖／記者林育綾攝）

李洋則特別送一個運動用品包，還親自傳授羽球技巧給李遠，提醒他繁忙工作之餘，「別忘了運動」。兩人也談到彼此年齡差，李遠笑說自己比李洋的年紀「大了兩倍，再加上14歲」。

兩位部長也即興組成雙打羽球隊，跟兩位高中生對打，由李遠率先發球，一度連續擊球，但多次落球又險些絆倒；而李洋則是從從容容，還即時救球，展現運動員魅力，現場同學們跟著驚呼連連，氣氛嗨到高點。

▲文化部長李遠、運動部長李洋組隊，跟內湖高中生雙打。（圖／記者林育綾攝）

文化部說明，今年度文化部針對16-22歲發放1200點、13-15歲試辦600點文化幣，共206萬人符合領取資格，至今領用率79%、領用金額超過13億元。運動部則發放16-22歲500點青春動滋券（約145萬人符合資格）。

▲文化幣、青春動滋券首度合作加碼。（圖／文化部，點圖可放大）

●文化幣X青春動滋券加碼

為了鼓勵青年朋友加速領用兩種券，文化部及運動部共推出兩波加碼任務，第一波針對13至22歲，只要在今年11月30日前花完所領到的文化幣，就可以獲得「加碼100點文化幣」。



第二波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，針對16歲至22歲青年，只要在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼劵」，就可獲得「100點文化幣」＋「100元青春動滋券」的雙重回饋，等於價值300元。

▲文化幣、青春動滋券使用範圍。（圖／文化部，點圖可放大）

文化部表示，2025年文化幣的領用期限即將於12月31日結束，除了文化幣及青春動滋券限時加碼外，獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位「5折自由座」、「每張票加碼100點」回饋外，還有國片「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」等優惠仍持續辦理。提醒還沒領取或尚有餘額的青年朋友，把握最後倒數2個月。各項文化幣訊息及優惠請參考「文化幣官網」。