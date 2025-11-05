綠委質疑中正紀念堂「緬懷獨裁者」　提議關閉堂體大門

▲立委提議在轉型正義完成前，中正紀念堂堂體大門應關閉。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

文化部推動中正紀念堂轉型正義，不過今（5日）立委林宜瑾提出，在完成轉型前「堂體大門應維持關閉」，因為目前持續強迫全民繳稅、紀念和緬懷獨裁者，不但丟臉到國際，還是稅金的浪費，更是對政治受難者家屬凌遲。文化部長李遠則說，中正紀念堂會一步步靠近人權議題，朝向成為民主教育園區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲立委林宜瑾提議，在中正紀念堂完成轉型前「堂體大門應維持關閉」。（圖／記者林育綾攝）



立法院今召開教育及文化委員會，邀請文化部長李遠備詢。立委林宜瑾提議，在中正紀念堂完成轉型前「堂體大門應維持關閉」，因為中正紀念堂是許多觀光客造訪的地方，但持續在彰顯台灣緬懷獨裁者，形同文化外交沉淪、丟臉到國際；此外也是對政治受難家屬的凌遲，更是對稅金的浪費，強迫全民繳稅紀念獨裁者。

▼林宜瑾提議，在中正紀念堂完成轉型前「堂體大門應維持關閉」。（圖／記者林育綾攝）

李遠回應，根據在行政院轉型正義的會報，「中正紀念堂」確定會朝向成為「民主教育園區」來發展，但是有關去除威權形象，甚至「堂體關門」，會在過程中一步步考量，等到大家能接受時可能會執行。

李遠說明，文化部目前也讓中正紀念堂逐漸與「人權議題」靠近，像是中正紀念堂的演藝廳重新整修轉型為「人權電影院」，近來不間斷舉行人權影展。未來希望讓觀光客走進這裡時，能瞭解台灣民主發展的過程。

有關中正紀念堂「人權電影院」，首波8月起推出台灣「台語人權電影」系列、「2025台灣國際人權電影節」，3個月播映國內外40部影片，共56場次，超過7600人次觀影。近期還有「人權教育電影—外語系列」，來自美法英加及烏克蘭等國共12部電影，將在11月、12月播映。