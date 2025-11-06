　
政治

與國科會合作提升觀賽體驗　運動部：壯大中職就不怕全世界競爭

▲▼運動部次長鄭世忠出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲運動部次長鄭世忠出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中國近期成立棒球城市聯賽CPB，預計明年開打，但其名稱、縮寫，以及加入的球隊如上海兄弟的隊徽、吉祥物等，都跟中華職棒相仿，引發球迷爭議。運動部次長鄭世忠說，CPB的籌備非常粗糙，運動部會持續支持中華職棒聯盟以及各級學校的棒球發展，也會持續與國科會合作提升觀賽體驗，把中華職棒球團表現更提升，壯大起來，就不會怕對岸或是全世界職業球團的競爭。

行政院發言人李慧芝今主持院會後記者會，有記者問及，「上海兄弟」是否為中信集團贊助？還有其他台灣企業贊助？李說，相關企業昨天有發聲明，對國內職棒發展部分，台灣有非常優秀的職棒人才，職棒環境也遠優於中國，相信運動部會持續關注。

運動部次長鄭世忠說，看得出來中國的CPB在籌備過程是相當倉促、粗糙，棒球一直是台灣的國球，跟國人有相當程度上的感情連結，昨天中華職棒蔡會長以及中信育樂公司的發言及聲明，體育部都有聽到，運動部也會跨部會一起守護國球、棒球人才以及球迷的權益。若有法律爭議發生，相信中信球團也會有後續的作為。

鄭世忠表示，昨天蔡其昌會長也有說，畢竟職業運動很競爭，唯有壯大自己才不怕別人來競爭，所以運動部會持續支持中華職棒聯盟以及各級學校的棒球發展。

記者追問，運動部有無掌握有多少企業到中國資助球隊？鄭世忠指出，CPB的籌備非常粗糙，根據這段時間的了解，該聯賽也是在明年才會正式啟動籌備，現階段都是在放風聲試水溫。昨天中信育樂也出面否認參與，球團應會有法律行動。

鄭世忠進一步說明，對岸成立CPB，跨部會合作經驗如過去結合國發會的公建計劃改善職棒觀賽環境，12強前也協助中華職棒組訓、情蒐，成績也變得更好、擴大球迷人數，帶動國內棒球經濟。現階段也是在球場這邊嘗試跟國科會合作，增設高解析度鏡頭等，捕捉球員在場上的表現、球動態追蹤等，提升觀賽體驗，目標把中華職棒球團表現更提升，壯大起來，就不會怕對岸或是全世界職業球團的競爭。

陸委會文教處副處長陳威豪表示，就體育交流部分政府立場都一樣，希望在符合政府法令規範原則下，健康有序地進行。不管是赴陸投資或是到大陸任職的部分，都有相關法令規範，要提醒國人赴陸的話，務必要注意相關的風險。

更多新聞
19歲男大生喪母...40歲女師惜惜「竟滾床8次」下場曝
山本由伸落選金手套獎！　球迷抱不平：有誰能做到這種程度
車站撿到96.6萬真相曝！　警拘11人
快訊／台中3首長拔官！　盧秀燕鞠躬道歉：做不好要檢討改進
快訊／中度磁暴警示！明起影響33小時　導航無線電恐中斷
快訊／台北港失聯3人找到了　遭漁網纏繞無生命跡象
快訊／南韓火力發電廠坍塌！　多人被埋
快訊／富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊也換人
太子集團陳志也被騙！部屬A走9億消失　3親信接管台灣資產
謝侑芯閨蜜飛大馬「太平間擲硬幣」！現場照曝：不放過任何人

