蔡英文駁停砍年金：年改不該半途而廢　只靠政府預算救不了退休金

記者陶本和／台北報導

立法院司法法制委員會連兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，因朝野未達共識，最終在召委翁曉玲宣布下，兩修正草案條文全數保留送出委員會交付朝野協商。對此，前總統蔡英文6日發文表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。

蔡英文表示，在她任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是馬英九總統在交接時，特別交代要完成的工作。她說，過去年金改革引發了許多風風雨雨，直到她卸任時，心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個「體制健全、體質良好」的年金制度，也就此逐漸穩固。

蔡英文表示，從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。她強調，如今在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文指出，如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。她說，面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。