謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

▲前駐日代表、總統府資政謝長廷近日接受《讀賣新聞》專訪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

曾擔任台北駐日經濟文化代表處代表長達八年的謝長廷，在今年授勳獲頒日本最高等級的「旭日大綬章」。謝長廷於11月5日接受《讀賣新聞》在台北的專訪時表示：「日本與台灣所共有的互助文化與價值觀，能夠為世界和平作出貢獻。」他表達對日台關係進一步發展的期待。

謝長廷此次獲勳是因「為促進日台友好、親善及相互理解作出貢獻」。他接受讀賣新聞訪問時說，「如今的日台友好關係並非我一人之功，而是許多人士共同努力的成果」。

讀賣新聞表示，謝長廷自2016年出任駐日代表以來，鑒於日台之間並無正式外交關係，他特別重視與日本地方政府的聯繫。他表示，「若能加深草根層面的交流，也會影響日本的國家政策。」在任期間，他造訪了日本全國47個都道府縣。

謝長廷指出，台日之間每逢災害總會互相伸出援手，這是一種「善的循環」。他說，最具代表性的例子是新冠疫情期間的互助。當日本口罩短缺時，台灣率先捐贈口罩；而當台灣疫情擴大、疫苗供應不足時，日本則無償提供了超過400萬劑疫苗。

謝長廷回憶道，當時他與時任總統蔡英文保持密切聯繫，並積極向日本國會議員遊說，使台灣得以在短短10天內獲得疫苗。他感慨地說，由於受到國際情勢影響，即使下訂單也拿不到疫苗，那時真的幫了台灣極大的忙。

談到前首相安倍晉三，謝長廷給予高度評價，「他是戰後對台灣最友善、最具善意的首相。」他指出，安倍不僅在國際會議上強調台灣海峽和平與穩定的重要性，2021年中國禁止進口台灣鳳梨時，他還在社群媒體上發佈手持台灣鳳梨的照片。此舉大幅提升了台灣鳳梨在日本的知名度，也帶動了出口的顯著成長。

謝長廷強調，日台雙方「共享自由、民主、法治與人權等普世價值」，他表示：「應該以『善』的理念去影響世界」，對日本在國際舞台上發揮領導作用寄予厚望。