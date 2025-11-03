駐日8年被肯定　謝長廷獲頒日本最高榮譽「旭日大綬章」：非常光榮

▲前駐日代表謝長廷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

我國前駐日代表謝長廷今（3日）表示，他獲頒旭日大綬章，代表大家受勳，感到非常光榮。依照往例秋季敍勳在11月3日文化日公布，11月11日在東京皇居親授。謝長廷也謙虛地說，「台日友好的增進，應該歸功於很多人的努力，並不是我一個人的功勞，也不是台灣單方的的努力就能達成，日本方面的互信協力也很重要」。

謝長廷在臉書表示，日本政府今（3日）公布秋季外國人敍勳名單，「我獲頒旭日大綬章」。旭日大綬章歴史上曾稱為「勳一等」，被認為是最高榮譽，一早就接到不少來自日本友人的祝賀。

謝長廷提到，這次受勳的背景，主要是肯定他在擔任駐日代表8年期間，對於增進台日經濟文化關係、地方交流、民間友好以及台日雙方在面臨自然災害相互支援的「善的循環」的推動等方面的貢獻。

「台日友好的增進，應該歸功於很多人的努力，並不是我一個人的功勞，也不是台灣單方的的努力就能達成，日本方面的互信協力也很重要」，謝長廷謙虛地說，他的心情是代表大家受勳，感到非常光榮，也感謝一直支持他的朋友們，今後也會繼續為台日友好做出奉獻。

謝長廷指出，這次全世界共有8位外國人獲頒旭日大綬章，台灣有一位，日本駐台的片山和之代表說，「他們也感覺光榮」，這可以說是雙喜雙贏，皆大歡喜的事情。依照往例秋季敍勳在11月3日文化日公布，11月11日在東京皇居親授。