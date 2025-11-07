另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣恆春鎮6日下午發生死亡車禍，26歲李姓男子駕駛特斯拉載著妻子、兩個孩子，行經恆公路不明原因追撞水泥預拌車，再直接撞在停等紅燈的騎士及其他車輛，造成1人死亡、7人受傷，事發當時另一角度的驚悚撞擊畫面，以及2家庭的背景也曝光，詳細事故原因仍待調查釐清。

從曝光的畫面可以看見，4貼機車在路口等紅燈，一輛特斯拉突然從畫面右方高速往左行駛，先撞上水泥預拌車後，噴飛撞到4貼機車，車輛板金零件散滿地。

▲特斯拉撞水泥車後再撞機車。（圖／翻攝爆料公社）

恆春警分局表示，事件發生在6日下午4點多，李男駕駛特斯拉載著29歲妻子、兩名4歲孩子，沿恆公路北往南外側快車道行駛時，不明原因追撞前方正在停等紅燈的63歲盧男駕駛的水泥預拌車，特斯拉撞擊後瞬間失控，再撞上草埔路正在等紅燈的33歲蔡姓騎士，特斯拉的殘骸碎片又波及其他車輛，導致其他車輛受損。

救難人員趕到後，發現李男已失去呼吸心跳，緊急送恆春旅遊醫院搶救，但仍不治，李男的妻子及兩名孩子都輕微擦傷、意識清楚，送醫後沒有大礙，騎士蔡男與後座的33歲妻子則有雙腳開放性骨折，蔡男的6歲、5歲孩子則有輕傷，均送醫治療，事故總共造成1死、7傷。

▲特斯拉車頭嚴重扭曲變形。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，李男疑在新北開搬家公司，李男妻子透露，她跟丈夫從新北帶著孩子南下墾丁遊玩，當時坐在副駕駛座睡覺，不清楚為什麼會發生事故。蔡男疑開民宿，其妻在民宿工作，案發前到學校接小孩放學，送才藝班上課途中發生意外。警方初步調查，水泥預拌車及機車駕駛均無酒駕情形，肇事原因仍待釐清。