生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰來襲！風未到雨先來　下周三恐登陸雨彈炸3天

記者劉邠如／台北報導

中央氣象署指出，下周鳳凰颱風將北轉，目前以登陸、通過台灣南部陸地的機率最高。氣象專家、天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇提醒，它接下來幾天會逐漸增強，下週一（10日）到週四（13日）都將對台灣造成影響。依目前路徑預測，颱風可能先登陸菲律賓呂宋島，再進入南海北轉，最接近台灣的時間落在下週三（12日），不排除從中南部登陸穿越台灣上空。

吳聖宇說，鳳凰颱風未來兩、三天會先往菲律賓方向移動，接近呂宋島時強度會增強，有機會達強烈颱風等級。登陸後因陸地摩擦影響，強度會明顯減弱。進入南海後，預計下週二（11日）開始北轉，往台灣海峽南部靠近，強度在過程中可能再度下降，「來到台灣附近可能只剩下就是比較輕度颱風的這個等級。」

▲▼鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

依照目前預測，颱風中心在下週三前後可能經過台灣上空，登陸位置尚未確定，須等它進入南海並轉向後才會更清楚。不過整體來看，鳳凰颱風中心通過台灣的機率偏高。到下週四（13日）颱風進入台灣東部海面後，才會逐漸遠離。

吳聖宇表示，從下週一起，鳳凰的外圍環流就會開始影響台灣，尤其北部與東半部降雨最早明顯。東北季風同時增強，讓北部與東半部在颱風登陸前就會出現較強風雨，包括桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地，週一、二都會陸續出現較大的雨勢與增強風力。

下週三是颱風直接影響台灣的時間，中南部也會出現強風豪雨。週四上午北部與東北部仍會有明顯降雨，下半天後風雨才會明顯緩和。整體而言，颱風對台灣的影響時間可達三天，且各地都有影響。

不過他也指出，因鳳凰颱風會先登陸呂宋島，強度被削弱，北上時條件不佳，來到台灣附近應只剩輕度颱風等級。此外，它的移動速度會加快，不會在台灣上空久留，颱風通過後風雨將快速減少，後續也不太會再受到低壓帶或西南氣流的影響。

吳聖宇說，這次颱風風勢雖不至於太強，但雨勢仍須注意。北部與東半部因降雨時間長，累積雨量會較多；中南部則集中在颱風通過的當天，雖然雨勢強但時間短。特別是週三這一天，全台風雨都會明顯。

針對11月仍有颱風登陸的情況，他表示，每年狀況不同。去年11月也有「天兔」颱風接近台灣，當時曾發佈警報，但在登陸恆春半島前就減弱為熱帶性低氣壓。上一次11月真正登陸台灣的颱風，要追溯到1967年的「吉達」颱風，當時從花蓮登陸；2004年12月的「南瑪都」則是從高雄、屏東登陸。

他解釋，今年太平洋高壓勢力偏強，使南方洋面仍維持夏季型態，熱帶系統仍容易發展為颱風；而北方冷高壓還不夠強，秋冬氣候特徵尚未完全建立，因此11月仍可見颱風生成與靠近。

整體而言，鳳凰颱風雖不至於猛烈，但影響時間長、範圍廣，北部與東半部應提早防範。吳聖宇提醒，週一到週四風雨會逐步增強，民眾應注意行車與戶外活動安全。

