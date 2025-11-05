泰警突襲男女雙修現場！　「性愛瑜珈教室」女教練當場被逮

▲ 瑪麗亞向情侶教授課程時被捕。（圖／翻攝自thaipbs）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國帕岸島（Koh Pha Ngan）一名40歲英籍女子瑪麗亞，因違法開設「性愛瑜珈」課程遭警方逮捕。儘管她持有效護照和工作許可證，但職稱是飯店管理公司「客戶關係經理」，並非瑜伽教練，日前在非法授課過程中當場被捕。

泰媒Thaiger報導，瑪麗亞每周二下午4點半至6時在帕岸島第8村的餐廳內，向外籍遊客教授含有性暗示元素的「坦特羅瑜伽」（Tantra Yoga），收費400泰銖（約新台幣380元）。觀光警察接獲臉書網友檢舉後前往突擊，當場發現她正指導一群外國人進行冥想和瑜伽姿勢訓練。

警方還在現場查獲多項證物，包括5張課程門票、12張坦特羅按摩情侶課程傳單、一本「坦特羅瑜伽神聖性愛」筆記本，以及印有瑪麗亞照片及QR Code的廣告看板。她也向警方坦承教授課程並收費，且與餐廳拆帳，明顯違反泰國《外國人就業法》規定，已移送帕岸島警察局進行後續法律程序。

事實上，這並非島上首次發生類似事件，去年3月一名波蘭籍YouTuber也因開設類似課程被捕，其進階性愛課程每對情侶收費高達7440泰銖（約新台幣7070元）。觀光警察局長薩克西拉（Saksira Pueak-am）已下令嚴厲打擊外籍人士非法活動，「此舉是為在旅遊旺季保護國家聲譽，確保遊客度過愉快時光，不受不當行為影響。」