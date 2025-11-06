台電指核二、核三廠具重啟條件　民進黨團：應為初步評估

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

經濟部日前收到台灣電力公司提交的核電廠現況評估報告。台電董事長曾文生表示，根據分析結果，核二廠與核三廠都有重啟的可能性與基礎條件。不過，部分安全檢查需原廠協助，目前正進行相關洽談。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（6日）表示，據目前了解，應該是初步評估。

針對台電指核二、核三有重啟的可能性與基礎條件，民進黨團幹事長鍾佳濱今（6日）受訪表示，核電廠在全世界各國停機後重啟並非沒有先例，「但是非常少見」。因此，民進黨團不斷強調，台電對於相關技術的評估一定要本於專業，慎重的來進行。據目前所了解，「這應該是個初步的評估」。

鍾佳濱指出，未來必須視國家能源政策以及能源供應，是否社會已經有共識接受這樣的需求。縱使在社會有共識的情況下，也必須在台電的專業上有更嚴謹的做法，尤其視法制面是否完備，這都有待社會各界跟立法院非常嚴密地來關注。

鍾佳濱強調，台電目前說的是工程技術上初步判斷，未來還需要遵行法制程序，以及尋求社會共識、國家能源的需求，進行完整說明，「我想這件事情才剛剛開始，只是一個初步的意見而已」。

此外，針對民進黨公職設置服務站協助民眾領取普發現金，但國民黨立委羅智強在臉書發文諷刺民進黨上上下下都在收割普發一萬功勞。鍾佳濱回應，民眾領到的錢都是全民納稅錢，政府行政機關要確保這些納稅錢能回到人民身上，因此民進黨提出的便民服務站，主要就是怕詐騙，擔心民眾尤其是年長者不熟悉規定，不小心將個資交給陌生人，導致1萬元轉帳到他人帳戶，成為詐騙受害者。

鍾佳濱認為，若羅智強真的關心民眾，國民黨應該也要加入防堵詐騙的預防措施，而非自己什麼都不做，對別人關懷民眾的作為還予以冷嘲熱諷，這樣有失於身為民代為民服務、為民喉舌以及關心民瘼、體貼民意的本意。