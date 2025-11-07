快訊／檢察官王元隆摸男警大腿遭起訴　再判拔除原職轉任檢事官

▲南投地檢署檢察官王元隆對男警伸出鹹豬手，遭懲戒法院判處免職轉任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

南投地檢署檢察官王元隆，於任內涉嫌性騷擾一名男警員，多次傳有性暗示的訊息，並動手撫摸男警的大腿，男警提告，南投地檢署不護短、火速以違反《性騷擾防制法》提起公訴，王元隆也因此遭送懲戒法院職務法庭議處。職務法庭7日作出判決，將他免除檢察官職務，轉任台中地檢署的檢察事務官；另外職務法庭也裁定，即日起將王元隆停止檢察官職務。可上訴。

王元隆為司法官38期結業的司法官，現年55歲，但喪偶，育有一子，辦案品質、為人處事的風評也不差，但他卻爆出性騷擾案件。去年初王元隆因為偵辦毒品案件，認識轄區一名帥氣男員警，員警小他30歲，但王元隆多次傳送「ＸＸ給我看一下」、「好想去泡溫泉，陪我去」、「來補眼睛」、「如果願意的話以後案子隨你發揮」等含有性暗示的訊息。另外也兩度在南投地檢署檢察官研究室內，觸摸男警的背部、大腿。男警不堪其擾，決定提出告訴。

南投地檢署受理後並不護短，分案由婦幼組主任檢察官偵辦自家人，全案火速偵查終結，並於去年五月間提起公訴。案件最後因王元隆賠償男警並道歉，男警撤回告訴，法院判決本案公訴不受理，讓王元隆躲過刑責。不過全案仍交由檢察官評鑑委員會評鑑，檢評會決議將王元隆送交懲戒法院職務法庭議處。

懲戒案的部分由職務法庭審理，職務法庭於7日作出判決，合議庭法官認為王元隆的行為損害檢察官形象，有為職務倫理，因此將他免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察官。此外，職務法庭也裁定，即日起停止王元隆執行檢察官的職務。