社會 社會焦點 保障人權

三重兇殺原因曝！姊「一千萬信託」獨漏他　弟暴怒揮刀刺胸奪命

▲新北市三重區弟弟殺姊妹，妻勸架也受傷，全案釀1死2傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市三重今傳出一起兇殺案，陳嫌因一千萬信託受益人獨漏他，竟持續失控揮刀刺死胞姊。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重三和路一處民宅今(6日)下午2時39分許傳出兇殺案。警方調查，兇嫌陳男(60歲)疑似因家產分配問題，竟情緒失控持菜刀朝著姊姊(61歲)、妹妹(55歲)揮砍，導致姊姊胸口中刀、送醫搶救後於下午4時宣告不治，妹妹則是全身多處刀傷，目前仍在治療中，而陳嫌的梅姓妻子(59歲)為了制止丈夫過程中也遭劃傷濺血，同樣送醫治療。對此，鄰居表示，平時常常看到陳嫌進出，人還算熱絡，都會打招呼，對他竟會持刀殘殺手足感到相當意外。

鄰居表示，該地原本有3、4個地主，後來改建後陳家分了2戶，其中一戶由高齡90多歲的陳家老太太與么女居住，另戶則是由陳嫌與妻子梅女居住，由於2戶就在隔壁，陳家老太太因年邁也不方便出門，因此平時都會見到陳嫌到家中探望母親，梅女也常常會前往替婆婆煮食。

鄰居說，陳家長女先前長居美國，不清楚何時回來，也不了解陳家家產情況，直到今下午看到救護車、警車才知道發生命案。鄰居坦言，陳嫌過去相當熱絡，鄰里間見面都會打招呼，對於他突然情緒失控揮刀刺殺胞姊感到相當意外。

警方初步調查，平時母親多由陳嫌夫妻照顧，未料大姊日前從美國回來後，將一筆存在銀行的一千萬現金做信託，但受益人卻僅寫姊姊與妹妹的名字，陳嫌得知後憤怒跑到隔壁找姊姊理論，激烈口角後情緒失控衝回家中拿刀，返回現場時與眾人發生拉扯，過程中刺中姊姊右胸、妹妹右腿及雙手、妻子梅女也在制止過程中左手掌受傷。

▼陳嫌遭警方依現行犯當場逮捕帶回。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市三重區弟弟殺姊妹，妻勸架也受傷，全案釀1死2傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼嫌犯兇刀，警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市三重區弟弟殺姊妹，妻勸架也受傷，全案釀1死2傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市三重區弟弟殺姊妹，妻勸架也受傷，全案釀1死2傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

11/04 全台詐欺最新數據

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」
快訊／特斯拉連環追撞！3大4小受傷　駕駛命危
王丹強吻男學生性騷成立　提告撤銷清大處分吞敗
32歲台灣人在泰國被抓！
啦啦隊E級女神天母吃飯穿超辣！　胸前「水滴形鏤空」被看光
目擊老公殺大小姑！　妻染血坐地「抱頭痛哭」：我該怎麼辦
三重狠男「殺姊妹1死2傷」正面曝！　胸染大片血跡喊：太衝動
謝侑芯父母「託人赴大馬處理後事」　生前遺願藏洋蔥

三重兇殺原因曝！姊「一千萬信託」獨漏他　弟暴怒揮刀刺胸奪命

新北市三重三和路一處民宅今(6日)下午傳出兇殺案。警方初步調查，兇嫌陳男(60歲)疑似因家產分配問題與姊姊陳女(61歲)、以及妹妹(55歲)發生激烈爭執，陳男竟情緒失控持菜刀攻擊姊妹倆，導致姊姊左胸中刀，送醫搶救後宣告不治，而妹妹身上也有多處刀傷，目前送往三重醫院治療。警方獲報趕抵現場後，立即將陳男依現行犯當場逮捕。

