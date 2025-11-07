　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇傳1225登場　北市府：行政細節尚未定案

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

一年一度的「雙城論壇」原本規劃9月在上海舉行，但因MOU內容問題延遲；市長蔣萬安日前透露，預計年底舉辦，過去也有12月舉辦的例子。6日有媒體報導稱舉辦時間將在12月25日到27日，對此，北市府表示，相關行政細節目前還未定案，如果有確定的答案會再向外界說明。

今年度雙城論壇本規劃9月25、26日登場，但遲遲到預定時間前夕，相關內容都未定案。副市長林奕華日前證實，確實與MOU內容有關，陸委會在答覆有關MOU問題時，時間幾乎是北市府原本預定要出訪的時間，且MOU內容修正了超過2／3，按照法規必須要重新啟動簽核流程，因此決定延後論壇舉辦時間。

宣布延期後，論壇的舉辦時間遲遲未有定案。蔣萬安日前赴議會備詢時說，目前持續跟上海溝通協調，希望能夠成行；ＭOU部分，蔣說，勞動、水治理MOU中央陸續都有同意。

針對媒體報導的論壇舉辦時間，據了解議員目前尚未接到通知，但確實有聽聞舉辦時間點落在12月下旬。北市府表示，關於雙城論壇，市府一向秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行；行政細節目前還未定案，如果有確定的答案會再向外界說明。

陸委會副主委梁文傑6日表示，MOU的部分中央已經審查完畢，若沒什麼差異的話基本上不用審查，需要審查的是行程的部分。他強調，政府是站在「幫助」的角度。

另外，陸方是否會要求蔣萬安做「表態」？梁文傑認為，如果有要求也不意外。梁指出，國民黨的副主席蕭旭岑上禮拜已經在國台辦主任宋濤面前表示，鄭麗文上任之後，國民黨跟大陸能夠重新展開新的一頁，蔣身為國民黨員，恐怕也要因應新階段做表態，「我想陸方可能會期望這個，但是我相信蔣萬安市長會有他的智慧」。

相關新聞

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

一年一度的「雙城論壇」原本規劃在9月舉行，卻宣布延遲，後續舉辦日期仍未定案，引發各界關注。對此，台北市長蔣萬安今（5日）表示，預計年底舉辦，之前大部分都是在7、8月左右，也有12月，過往的慣例是這樣。

雙城論壇繼續卡關？　林奕華：還在跟上海協調時間

雙城論壇繼續卡關？　林奕華：還在跟上海協調時間

邱垂正：陸委會沒擋雙城　同仁挨批太無辜

邱垂正：陸委會沒擋雙城　同仁挨批太無辜

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

蔣萬安拒講九二共識致雙城論壇喊卡？　北市府這樣說

蔣萬安拒講九二共識致雙城論壇喊卡？　北市府這樣說

