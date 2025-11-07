「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

▲蛋餅店老闆因神似周杰倫引發關注。（圖／翻攝自小紅書／林風小助手、周杰倫IG）

記者閔文昱／綜合報導

因長相酷似天王周杰倫而爆紅的中國河北小販「粥餅倫」，近日自曝為了朝聖偶像演唱會，竟遭詐騙4000元人民幣（約新台幣1.7萬元）。他無奈苦笑，「咱得賣多少張餅，才能掙這4000塊啊！」

粥餅倫表示，事件發生在今年7月，當時他在直播中感嘆搶不到周杰倫演唱會門票，不久後一名自稱「周杰倫粉絲」的網友主動聯繫，聲稱有內部管道能幫他買到內場票，一張要價2000元。由於對方曾在去年加過微信、並聊過合作，讓他放下戒心，於是轉帳4000元購買兩張門票，還附上身分證與聯絡資訊。

▲中國小吃攤販「粥餅倫」。（圖／翻攝自Threads）

沒想到臨近開唱時，對方先是推說「出票有問題」，再以「可改買武漢場次」拖延時間。等到演唱會結束仍未拿到票，粥餅倫再追討退款時，對方以各種理由推託，最後甚至消失不回訊息。直到11月，他才驚覺自己「上了大當」，立即前往派出所報案，目前警方已立案調查。

這位靠賣雞蛋灌餅維生的街頭小販，因撞臉「周董」在網上走紅，粉絲稱他「粥餅倫」。這次成為詐騙受害者後，他也在社群影片中苦口婆心呼籲，「大家千萬別亂給陌生人轉帳，不認識的人一定要謹防上當！」