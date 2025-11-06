快訊／太子集團「在台主嫌」王昱棠、總務長李守禮羈押禁見

記者劉昌松、黃哲民、趙蔡州／台北報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺及洗錢，台北地檢署4日查扣集團在台資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。負責過戶8.5億元名車的「總務長」李守禮、太子集團在台最高幹部（主嫌）王昱棠6日晚間均被法院裁定羈押禁見。

太子集團在台公司天旭國際科技的人資長、集團在台「二把手」辜淑雯6日凌晨已被法院裁定羈押禁見，負責將超跑、豪車駛離和平大苑並藏匿的司機邱子恩則在6日下午也被裁定羈押禁見，包含女助理劉純妤在內等其他被告則分別以3萬至100萬元不等金額交保。

▲太子集團跨國詐騙洗錢案被告主嫌王昱棠。（圖／記者劉昌松攝）

▲天旭公司總務長李守禮。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署接獲線報後，10月15日立刻主動分案，針對太子集團在台疑似洗錢及其他犯罪行為展開調查，發現太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

為保全不法資產，檢方向法院聲請扣押18筆不動產（含和平大苑11戶房屋及48個車位），估計價值約38億元；並查扣勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等名車26輛，銀行帳戶60個，總計扣押物價值超過45億元。台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。