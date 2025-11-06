　
地方 地方焦點

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

▲外送平台。（圖／協會提供）

▲針對外送專法，業者表示，平台並不反對以法治化方式管理外送產業，但關鍵在細節與配套，因為牽涉層面廣、效應複雜，需要充分對話與深入研究。（圖／協會提供）

記者游瓊華／台中報導

外送平台管理暨從業人員權益保障法（外送專法）今日在立法院舉行公聽會，台灣數位平台經濟協會指出，外送工作具備高報酬與高彈性，不應被污名化為「低薪血汗」，並呼籲立法應保留產業的彈性，避免因強制納保增加成本，最終轉嫁給消費者與外送員。

根據平台統計，今年1至10月間，每週接單超過40小時的全職外送員，平均月收入可達6萬6千元；即便是每週接單31至40小時，月均收入也有4萬8千元，已超越許多傳統行業的薪資水平。台灣數位平台經濟協會理事郭昕宜在會中表示，有從業人員寧願放棄月薪4萬5千元的店長職位，選擇繼續從事外送工作，證明其收入具有相當吸引力。

郭昕宜強調，外送工作的核心價值在於「自由本身就是報酬的一部分」。她引用數據指出，目前有超過八成外送員為兼職，其中近七成另有正職工作，顯示外送是許多人主動選擇的彈性就業模式，而非無奈之下的唯一選擇。

針對外界質疑外送員勞動保障不足，郭昕宜澄清，平台自2021年起已為全體外送員投保全時段意外險，今年更擴大納入第三人責任險，每年保費支出近5億元，保障已優於多數兼職工作。平台方擔憂，若專法強制要求納入勞工保險與職災保險，不僅會與現有商業保險疊加，增加的營運成本最終也可能反映在外送費用或外送員的報酬上。

郭昕宜表示，台灣外送員人數已從2020年的9萬人成長至近15萬人，若勞動條件真如外界所稱惡劣，市場不會出現持續增長的趨勢。郭昕宜呼籲，立法應基於事實與數據，在保障勞工權益與維持市場自由間取得平衡，才能讓制度穩定、產業活絡，創造勞工、平台與消費者三贏的局面。

11/04 全台詐欺最新數據

