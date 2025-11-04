餓了麼將改名「淘寶閃購」　外送員制服變橘黑色

▲「餓了麼」改名，外送員制服也換新。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外賣平台「餓了麼」傳出將改名為「淘寶閃購」，外賣小哥（外送員）的工作服也從原本的全藍色版本，更改為橘色搭配黑色的新版本。

根據陸媒21財經報導，餓了麼App最新的內測版本已更名為「淘寶閃購」，版本號更新至12.0.1，正處於灰度測試階段，只對部分用戶開放體驗。

不少外賣小哥也在網路上透露，他們的工作服已經從舊版的全藍色版本，換成橘色搭配黑色的新版本，有些人甚至已經穿著出去接單一兩周了。

▼「餓了麼」將改名「淘寶閃購」。（圖／翻攝微博）



餓了麼客服中心的接線員證實，此次調整僅為名稱變更，用戶消費權益、數據隱私政策均保持不變，配送運力也正常運轉，商家數量以實際體驗為準，目前暫無查詢到有相關平台活動舉行，「『淘寶閃購』也是屬於『餓了麼』旗下的一個業務。」

報導提到，此次更名核心在於戰略定位調整，餓了麼從獨立外賣平台轉型為「即時零售」履約基礎設施，與淘寶流量入口深度協同，完成30分鐘送萬物目標，灰度測試期間，用戶可通過「淘寶閃購」體驗餐飲外賣、日用百貨等即時配送服務，餓了麼現有運力已全面承接相關訂單，品類覆蓋進一步擴大。

▼「餓了麼」的工作服、外送箱都是以藍色為主要視覺。（圖／CFP）

