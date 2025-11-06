　
政治

閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

▲▼內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

藝人閃兵風暴延燒不斷，最高檢建議將刑責從5年以下提高到7年以下，也有立委建議修《兵役法》，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。對此，內政部長劉世芳今（6日）表示，內政部與國防部態度一致，刑期、體位標準「一定要加嚴」；除役後發現閃兵，也擬規劃補服替代役，相關調整國防部傾向明年4月定案。

役政司長沈哲芳說，體位區分標準的應用是內政部跟縣市政府，訂定標準的主管機關是國防部，因為國軍要什麼樣的體能、標準，尊重國防部。他指出，體位區分標準要兩部會共同研議，初期國防部給的意見是11月中旬會預告，但還是尊重他們的流程規劃。

沈哲芳指出，中間還有一些細節要討論，明天可能會再跟國防部做項目確認，如精神疾病等，有病裝作沒病、沒病裝有病等，在醫生的檢查也很難鑑定，在規範裡就要務實跟軍方精神科醫師、各醫學學會做確認，後續如果還有要再調整，預告時間也會再往後延。

有關閃兵的刑責要增加到7年，沈哲芳說，高檢署有提出這意見，目前規劃是開放意見討論，整合各方，目前還沒定案。而達除役年齡被發現閃兵，36歲以後是否補服兵役？沈哲芳表示，牽涉到國防部兵員應用、部隊管教問題等，國防部也還在蒐集意見階段，「除役後發現的也不一定要回來服兵役，也可以加重2/3刑期等，目前還在蒐集意見」。

劉世芳說，超過36歲可能體力上無法服兵役，但可考慮替代役，確切日期國防部傾向明年4月定案，因為牽涉到衛福部精神障礙鑒定，要跟健保就醫紀錄做結合，才會知道是否真的生病。

至於閃兵刑責應從目前5年以下提高到7年，劉世芳說，刑期多寡大致上內政部與國防部態度一致，「但一定要加嚴」，無論怎麼樣，這是憲法要求中華民國役男要盡的義務。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

焦凡凡「好大了！」　明顯孕肚首公開
女星李施昤離婚後偷用「與前夫胚胎」　順利生產
王子偷吃　2年前片段遭挖：我比較被動
月薪6萬、年終2個月就要多繳　補充保費改革5大QA一次看懂
全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道
近期國內發生多起消防人員殉職案件，包含屏東縣明揚國際工廠爆炸、新竹縣湖口鄉住宅火災、新竹市晴空匯火災及新北市廣興橋救溺等。為全面提升消防人員的工作安全與健康保障，內政部今宣布，將於115年全面推動各縣市設立事故安全官，持續強化事故現場安全教育訓練並規劃國外進修機會，強化消防人員對危害辨識、自保技能與風險意識，預計118年前培訓出1000名事故安全官。

