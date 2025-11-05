　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只買房子不買地　內政部推設定地上權住宅擬納社宅政策

▲社會住宅,東明社會住宅,半智慧公宅,公辦民營托嬰中心,南港東明青銀就業服務站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台北市東明社會住宅。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

國人住居權益備受關注，國民黨立委牛煦庭今（5日）在內政委員會質詢問及，中央是否會把「青年可負擔住宅」納入政策方向？國土署長吳欣修說，未來在社宅的興建上，或許可以用這樣的方式混合搭配，設定地上權住宅就是類似可負擔的項目之一，「設定地上權跟社宅混合的方式，現在也是有在研議的方式，報院的計劃也有就這樣方向討論」。

牛煦庭說，住宅租金指數9月再創新高，內政部定義台灣的住宅政策是圍繞社會福利，透過住宅的呈現就是社會住宅。針對社宅興辦計劃的進度，內政部長劉世芳說，目前還在檢討中，社會住宅的興建除了土地或資金取得外，現在要加入氣候變遷因素，可能對於社宅興建有必要檢討。

另外，牛煦庭談到新加坡的組屋政策，有明確家庭優先、有結婚、單身要35歲後才能申請等條件，且只有地上權，限制出售也只能售給符合組屋條件者，使用期滿後歸還政府，政策邏輯清楚。牛問，台灣的住宅政策脫離社會福利思維？

國土署長吳欣修說，新加坡97%都是國有地，所以才可以發展以台灣來講就是設定地上權的做法；也因為新加坡從1965全力發展，所以數量足夠支應，已經進入第二輪都更，才能不斷輪替買賣。台灣來講，都才剛起步，國有地也不多，要達成這樣的輪替有困難。

但吳欣修說，未來在社宅的興建上，或許可以用這樣的方式混合搭配，是目前研議的方向之一。吳指出，類似這樣的設定地上權跟社宅混合的方式，也是目前有在研議的方式，報院的計劃也有就這樣方向討論。

吳欣修進一步指出，這幾年房地產市場大家都知道，接下來空屋率會創新高，因為這幾年出來的房子非常多，所以在某種形式上，站在減少碳排的角度來講，應該鼓勵更多房子釋出做出租宅。

吳欣修說，包租代管部分已經上調標準，希望從另外角度擴充，但直接興辦社宅部分，會用其他創新方法，像類似設定地上權的房子做混合，也會以BOT概念的方式讓民間興辦經營，「這些都有草擬方向，政院方向若定調會儘早對外說明」。 
吳欣修強調，今天最關鍵還是在於能不能脫離土地法、民法相關的限制，因為對於土地來講，土地若一但是出售的，要收回就會有法律限制，這點會是後續考慮的重點。

牛煦庭追問，不少地方政府都拋出所謂「青年可負擔住宅」，掀起不少討論與期待，中央是否把此政策納入方向？吳欣修說，設定地上權住宅就是類似可負擔的項目之一，桃園已經放在都市計畫施行細則裡，還包括彰化等，都已經有在討論，「大家在可行的方式下，支持地方政府做可行的創新」。

牛煦庭問，是否會出現中央地方不同調的狀況？吳欣修說，過去南投、彰化雖然都有不一樣做法，但還是會尊重方式，只是在未來建物認定上會有所不同。

11/03 全台詐欺最新數據

只買房子不買地　內政部推設定地上權住宅擬納社宅政策

【根本食蟻獸】黑狗高難度挑戰喝保特瓶的水XD

