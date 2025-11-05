中台世界博物館「雲裳萬象」活動穿越盛唐　穿著特色服飾免費入館

▲中台世界博物館舉辦《雲裳萬象》文化派對。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

數位時代流行「穿越式體驗」，中台世界博物館即日起舉辦「雲裳萬象──唐代風華的文化派對」活動，設計微型展示拍照區，邀請民眾化身萬國使者、走入盛唐長安城，感受古今交會的文化魅力，且至11月9日期間，穿著特色服飾即可免費入館。

館方指出，11月8、9日另安排假日限定活動，串聯「唐風樂遊坊──古風遊戲」、「萬象樂舞集──音樂與舞蹈表演」、「雲裳文化街──蔬食市集」，讓親子民眾在休閒活動中認識唐代文化，也把文化探索變成遊戲挑戰的一環，民眾可至服務台領取「雲裳文帖」，完成任務即可兌換精美禮物或市集禮券。

館方表示，「雲裳萬象」活動希望讓民眾在輕鬆互動中了解唐代文化的多樣性、培養孩子對文化的好奇心，邀請全家人一起度過共學、共玩和共享的美好時光。

【活動資訊】

名稱｜雲裳萬象──唐代風華的文化派對

日期｜2025 年 11 月 4 日（二）至11 月 9 日（日）

地點｜中台世界博物館（南投縣埔里鎮中台路 8 號）

內容｜凡穿著特色服飾或配件（如漢服、和服、原住民頭飾、紗麗、頭巾等），皆可免費入館；唐風遊戲體驗；鄭旭娟老師古箏教室師生和薪傳舞蹈團獻演；以長安東西市為靈感打造的蔬食 × 手作 × 文創 × 異國美食市集。

詳情｜請見官網最新消息www.ctwm.org.tw及 臉書www.facebook.com/ctwm.org