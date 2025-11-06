喊「普發一萬」就是齣鬧劇！Cheap開酸：一場一萬塊的精神分裂

▲行政院本月中將開始進行普發1萬元作業。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

日前普發一萬陸續開放登記，百萬網紅Cheap就發文開嗆，「說好的窮台呢？」他整理出「髮夾彎八步曲」，直言從「普發是毀憲亂政」到「非發不可」，整場操作根本是「一萬塊的精神分裂」。

Cheap在粉專發文「#說好的窮台呢」，開頭就點名「PUMA老師」（民進黨立委沈伯洋）過去的言論，指出對方曾主張「發錢 → 財政惡化 → 人民困苦 → 中國趁虛而入 → 統一」，痛批當時政府與學者「嚴詞駁斥普發，講得好像只要一發錢台灣就完了」。

但大罷免結束後，風向一夕逆轉，「普發1萬就突然變成可以考慮、應該做、非做不可」。他嘲諷，「PUMA老師，說好的窮台呢？當初那些拼命護航、不領就是高尚的信徒呢？」並再酸當時喊「拒領」的一派，特別點名法師釋昭慧，批評對方「主張應該拒領一萬，還被行政院長接見，說會增加『不領取』的選項」，直呼「真的蠢到炸，發錢還搞成道德考驗？」

Cheap進一步指出，「到時候數據出來，不就知道多少人嘴上說不領，結果默默跑去登記？」他用戲謔的語氣形容整起事件是「#打臉三連發」，直呼「整個普發一萬就是齣鬧劇，一場一萬塊的精神分裂」。

他還整理出整段荒謬過程，「1. 政府：我們不會普發，這是毀憲亂政。2. 支持者：對！窮台！」等大罷免失敗、民調崩盤後，就變成「3. 政府：其實我們可以發錢。4. 支持者：嗯？我不支持普發，但我會領。5. 政府：你也可以不領。6. 支持者：誰需要這功能？7. 政府：（被罵爆）好，那取消。8. 支持者：一萬元，真香！」

他最後笑說，「不管你領不領，反正我是會領，我要拿一萬塊去吃吃到飽。」貼文引發討論，「當初一堆人出來說普發現金是敗壞財政，結果現在行政院出來發就一聲不吭了，要有點骨氣阿！怎麼可以為一萬塊現金折腰呢」、「嘴巴說不要的，身體都是誠實的。」