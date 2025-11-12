網傳沈伯洋追殺中配報告「從不存在」　　民主實驗室：AI幻覺生成

▲民進黨立委沈伯洋被指控追殺中國籍配偶，甚至有網友提出一份報告內容；不過，該份報告卻並不存在，真相是由AI所生成的內容。（圖／台灣民主實驗室臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日表示，對岸聲稱他在追殺中國籍配偶，社群媒體也出現各種帳號在討論此議題，更有網友指控，「台灣民主實驗室」（DoubleThink Lab）的研究報告，載明「兩岸婚姻被列為中共社會滲透影響力」，並質問沈「要裝到什麼時候」。不過，台灣民主實驗室昨天（11日）出面打臉，強調自2019年以來，從不存在這一篇報告，該貼文內引述的AI對話截圖中所闡明的報告連結，完全為無效連結，「dtt.tw」也不是他們在使用的網域，「這篇報告從頭到尾不存在，相關頁碼引用也全部是AI幻覺生成的內容」。

由於沈伯洋過去擔任台灣民主實驗室理事長，因此有網友帳號在Threads上指稱，有一份研究報告提到「中國籍配偶列為國安高危險群體」，載明「兩岸婚姻被列為中共社會滲透影響力」等，並質問沈伯洋，「你要裝到什麼時候」？

不過，台灣民主實驗室昨天（11日）發出聲明打臉，強調台灣民主實驗室自 2019 年創立以來，從不存在這一篇報告，該貼文內引述的 AI 對話截圖中所闡明的報告連結，完全為無效連結，「dtt.tw」也不是他們在使用的網域。

台灣民主實驗室指出，他們機構的短網址是用「dtl.tw」，這篇報告從頭到尾不存在，相關頁碼引用也全部是AI幻覺生成的內容。

台灣民主實驗室表示，由此可見數位素養與基本資訊查證，仍在台灣有推廣落實的必要。一直以來，他們針對中國影響力、認知作戰、介選有關的研究，關注的是都行為與機制，例如資訊操弄網絡、協同性操作、資金與組織鏈結、以及影響擴散模式。

台灣民主實驗室指出，由他們主導的China Index全球中國影響力指數，更彙整涵蓋國內政治、學術、媒體、經濟、社會等九大領域、共 99 項指標，用以衡量各國受到中國統戰影響的結構與路徑。上述指標中，沒有任何一項以「中國籍配偶」作為風險項目，「我們的研究從不以身份貼標，而是以可驗證的行為與制度性現象為分析對象」。

台灣民主實驗室提醒，AI 工具已在日常快速普及，也很遺憾的被運用在各種可能影響民主社會的資訊操弄上；因此，在使用 AI 時，務必記得多方查證、保持判斷力。目前 AI 仍會出現俗稱「AI 幻覺」的情形，也就是一本正經地說出不正確的內容呦。