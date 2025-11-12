　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳沈伯洋追殺中配報告「從不存在」　　民主實驗室：AI幻覺生成

▲▼民進黨立委沈伯洋被指控追殺中國籍配偶，甚至有網友提出一份報告內容；不過，該份報告卻並不存在，真相是由AI所生成的內容。（圖／台灣民主實驗室臉書）

▲民進黨立委沈伯洋被指控追殺中國籍配偶，甚至有網友提出一份報告內容；不過，該份報告卻並不存在，真相是由AI所生成的內容。（圖／台灣民主實驗室臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日表示，對岸聲稱他在追殺中國籍配偶，社群媒體也出現各種帳號在討論此議題，更有網友指控，「台灣民主實驗室」（DoubleThink Lab）的研究報告，載明「兩岸婚姻被列為中共社會滲透影響力」，並質問沈「要裝到什麼時候」。不過，台灣民主實驗室昨天（11日）出面打臉，強調自2019年以來，從不存在這一篇報告，該貼文內引述的AI對話截圖中所闡明的報告連結，完全為無效連結，「dtt.tw」也不是他們在使用的網域，「這篇報告從頭到尾不存在，相關頁碼引用也全部是AI幻覺生成的內容」。

由於沈伯洋過去擔任台灣民主實驗室理事長，因此有網友帳號在Threads上指稱，有一份研究報告提到「中國籍配偶列為國安高危險群體」，載明「兩岸婚姻被列為中共社會滲透影響力」等，並質問沈伯洋，「你要裝到什麼時候」？

不過，台灣民主實驗室昨天（11日）發出聲明打臉，強調台灣民主實驗室自 2019 年創立以來，從不存在這一篇報告，該貼文內引述的 AI 對話截圖中所闡明的報告連結，完全為無效連結，「dtt.tw」也不是他們在使用的網域。

台灣民主實驗室指出，他們機構的短網址是用「dtl.tw」，這篇報告從頭到尾不存在，相關頁碼引用也全部是AI幻覺生成的內容。

台灣民主實驗室表示，由此可見數位素養與基本資訊查證，仍在台灣有推廣落實的必要。一直以來，他們針對中國影響力、認知作戰、介選有關的研究，關注的是都行為與機制，例如資訊操弄網絡、協同性操作、資金與組織鏈結、以及影響擴散模式。

台灣民主實驗室指出，由他們主導的China Index全球中國影響力指數，更彙整涵蓋國內政治、學術、媒體、經濟、社會等九大領域、共 99 項指標，用以衡量各國受到中國統戰影響的結構與路徑。上述指標中，沒有任何一項以「中國籍配偶」作為風險項目，「我們的研究從不以身份貼標，而是以可驗證的行為與制度性現象為分析對象」。

台灣民主實驗室提醒，AI 工具已在日常快速普及，也很遺憾的被運用在各種可能影響民主社會的資訊操弄上；因此，在使用 AI 時，務必記得多方查證、保持判斷力。目前 AI 仍會出現俗稱「AI 幻覺」的情形，也就是一本正經地說出不正確的內容呦。

11/10 全台詐欺最新數據

471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澎湖交通船「首航即斷航」延宕2年半　監院糾正望安鄉公所

被清大科法所拔掉教職？　翁曉玲：我分身乏術只是沒開課

網傳沈伯洋追殺中配報告「從不存在」　　民主實驗室：AI幻覺生成

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長　各方面都碾壓蔣萬安

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

花蓮明利村再淹水！村長怒轟中央　經部急回應：評估淹水風險較低

新壽北士科解約明審查　議長喊話：展現效率、明完成備查

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

咕嚕咕嚕大軍來了！北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌「蔣不聽」

快訊／未列鳳凰颱風陸上警戒區域　北北基桃明正常上班上課

法院自殺炸彈攻擊12死27傷　巴基斯坦防長：全國進入「戰爭狀態」

沈伯洋恐遭「全球抓捕」　陸委會：針對所有台灣民眾的集體脅迫

高雄偷車賊拒捕！持螺絲起子作勢攻擊　遭警壓制送辦

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

澎湖交通船「首航即斷航」延宕2年半　監院糾正望安鄉公所

蘇澳成孤島！泥流灌進民宅超慘畫面曝　民眾嚇到整晚不敢睡

鴻海傳出手拿下納智捷品牌　裕隆股價奔漲停

曾與大谷翔平並肩作戰多年　佛萊契爾「轉投手」未果宣布退休

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

宜蘭白米溪暴漲住戶受困！消防架設繩索溯溪驚險搶救

【考試沒讀都是騙】室友考前不唸書...一關燈竟抓包全在偷讀

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

新壽北士科解約明審查　議長喊話：展現效率、明完成備查

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

卓榮泰讚何欣純「有實力打敗國民黨主席」　江啟臣坐台上滑手機

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

民進黨立委沈伯洋近日遭中國重慶公安局，以涉「分裂國家罪」立案調查，《央視》播出紀錄片聲稱，收到大量舉報線索，甚至發出全球紅色通緝令；而總統賴清德昨天（11日）聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴。對此，聯電創辦人曹興誠12日力薦賴清德，如果要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長；他認為，沈在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪　全世界不知多少人被通緝

沈伯洋：若傷害中國人感情是犯罪　全世界不知多少人被通緝

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

粿粿親回應近況！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

