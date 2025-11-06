反貪腐教育不打折　台電嘉義區處攜手嘉檢啟動廉政講座

▲台電嘉義區處攜手嘉檢檢察官宣講，提升廉能治理 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實廉政教育及強化員工法紀觀念，台電嘉義區營業處6日舉辦「廉政法令專題演講」，特邀嘉義地方檢察署陳鼎文主任檢察官擔任講座，以實際案例分析國營事業常見貪瀆態樣。台電人員出席踴躍，將近百人到場聆聽，其中包括四位到職不到一個月的同仁，讓廉能治理由下而上，從資淺到資深，成為企業共同願景。

本次專題演講在台電嘉義區營業處禮堂舉行，為將「誠信經營及法令遵循」的原則融入工作DNA，強化行政安全，預防廉政風險，各部門除必要留守人員之外，皆須出席，並安排新進員工參訓，建立應有之公務倫理及廉政法治觀念。許墩貴處長致詞時表示，廉政工作不僅是政府部門的核心價值，亦是企業誠信文化的重要根基，期許同仁在於法有據之下勇於任事，積極主動服務民眾。

陳主任檢察官辦案經驗豐富，曾榮獲法務部模範公務人員。本次宣講透過案例解析廉政倫理規範之適用、圖利與便民之界線、不實報支公款之責任，搭配相關實務見解，以深入淺出、生動有趣方式建立正確法紀觀念，將「勇於任事，同時遠離貪腐陰影」的核心命題深植與會者內心深處，建立正確法律認知。活動最後進行提問，讓員工有機會與檢察官面對面交流，化解法律認知分歧的疑慮，進一步降低執行業務時的廉政風險，並結合有獎徵答，獲得熱烈迴響。

參訓員工普遍表示滿載而歸且獲益良多，尤其新進人員對廉政法令及自我防護觀念體認更深，楊小姐表示，本次聽到的廉政小叮嚀猶如新鮮人職場護身符，能保佑像她這樣的新鮮人安心、放心工作。許處長表示，本次講習不僅強化員工廉能意識，協助新進人員提升法律素養，也展現台電推動誠信經營及法令遵循之決心。