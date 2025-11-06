台中非洲豬瘟釀破口懲處2官員　獸醫師再打臉：市府說法明顯有誤

▲台中農業局長張敬昌（左2）、環保局長陳宏益（右1）即日起免職。（圖／記者鄧木卿攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，市府團隊被轟防疫慢半拍，豬隻死亡數量說不清楚、農業局甚至連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，引發更多疑點。市府針對非洲豬瘟一事做出懲處，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益因未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日去職。王姓獸醫佐今（6日）聲明，打臉台中市府疫調與專報說詞，稱10月10日豬農沒有諮詢，因此更沒有治療行為；10月13日獸醫佐也沒有進行通報，市府說法顯然有誤。議員周永鴻痛批盧秀燕一再說謊，應負起相關責任。

非洲豬瘟中央應變中心昨日宣布，台灣防疫有成，今明兩日逐步解禁。然而，台中市府對獸醫師說法多變，台中市議員周永鴻今日於民進黨發言人戴瑋姍主持的直播節目《午青LIVE》中表示，收到王姓獸醫佐聲明，打臉台中市府疫調與專報說詞。

周永鴻表示，盧秀燕一再聲稱「拆彈成功」，實在太噁心，他取得王姓獸醫佐聲明，內容重重打臉台中市政府說詞。事實上，10月10日，獸醫佐接到豬農電話，僅被告知豬隻流鼻血，因為他無法前往案場確認，更不知道豬農後來投什麼藥。因此根本沒有台中市府所說，接受豬農諮詢，更沒有治療行為，市府報告有誤。

獸醫佐聲明，10月13日接到豬農電話正常出豬，因此當天根本沒有進行通報動作。一直到10月19日豬農再度告知豬隻死亡，才在隔日首度前往案場，說服豬農通報，並協助通報。因此，市府報告稱13日有通報，顯然有誤。此外，獸醫佐也質疑，為何14日市府獸醫前往現場卻不採檢。

周永鴻痛批，台中市政府一再說謊，出事只會推給基層、推給獸醫，盧秀燕市府又懶又壞，已經失職、失格、失能。盧市府螺絲掉滿地，延宕廚餘去化的外埔綠能生態園區，造成後來的「燕圾湖」；廚餘蒸煮稽查不確實，造成疫情破口；事後疫調更是錯誤百出，謊話連篇。因此除了相關局處首長下台之外，盧秀燕無能又公然說謊，也應負起最大的責任。