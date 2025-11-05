台東學子以創意與關懷感動世界　勇奪德國紐倫堡國際發明獎

▲台東學子以創意與關懷感動世界。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

來自台東偏鄉的長濱國中與豐田國中兩支學生團隊，代表台灣參加全球歷史最悠久、規模最大的「第77屆德國紐倫堡國際發明展」，以結合創意與關懷的作品，展現偏鄉學子無限潛能與國際競爭力。他們分別以「零接觸護康天使」與「智慧型汲水器」在來自三十多個國家、上千件作品中脫穎而出，奪下金牌、銀牌及創造力發明特別獎，為台東與台灣贏得國際榮耀。

台東縣長饒慶鈴表示，兩件作品不僅展現了台東教育的創新成果，更證明偏鄉孩子擁有世界級的創造力與同理心。她肯定學生能從生活經驗出發，以關懷為核心設計出兼具實用與溫度的發明，正是「用心思考、用愛實踐」的最佳典範，也期勉所有台東學子勇敢逐夢，讓創意成為改變世界的力量。

長濱國中楊天銘、田若晴與李孟恩三位學生的作品「零接觸護康天使」，是一款可在居家環境中提供住院等級照護的智慧健康監測系統。靈感源自他們對生命的體悟與關懷——有人因童年車禍體會傳統監測的不適，有人因家人健康異常錯失黃金時間，也有人因心臟疾病更了解監測的重要性。該系統利用60GHz毫米波雷達技術，能在無接觸狀態下偵測呼吸與心跳，並即時回傳數據；若病患出現異常，系統會自動通知家屬與醫護單位。結合遠端視訊與語音控制電子門鎖功能，有效提升居家照護安全性，深受評審青睞，最終榮獲金牌。

豐田國中周佳錞、巴青翰與朱洛可三名學生則以「智慧型汲水器」解決生活中倒水不便的問題。作品靈感來自對長者、孩童及手部無力者的觀察，設計出能自動定量、定時供水的智慧裝置。透過超音波感測技術，可精準控制水量避免溢出，不僅節水環保，也能應用於需控制飲水量的病患照護中。該作品以貼心設計與實用性兼具的思維，勇奪銀牌與創造力發明特別獎。

德國紐倫堡iENA國際發明展被譽為「發明界奧林匹克」，每年吸引全球創新好手參與。長濱國中校長黃紹娥表示，學生的成就來自全校團隊共同努力，發明過程中不僅激發創新思維，也培養了合作與同理心。豐田國中校長洪文政則說，孩子們從日常小困擾出發，卻做出能改善生活、啟發世界的發明，這份精神令人動容。

教育處長蔡美瑤指出，縣府將持續推動創新教育與STEAM課程，並強化發明育成計畫，讓更多學生有機會動手實作、跨域學習，勇敢站上國際舞台。她說：「來自台東的孩子，用創意化為希望，用科技傳遞關懷，再次讓世界看見偏鄉也能發光。」